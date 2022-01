Me encanta hacerles la nota sobre el tono elegido de cada año por la institución autoridad en color. Esta vez el elegido como PANTONE of the year fue el Very Peri. Además de ser de la familia del violeta, esta fascinante tonalidad nos ofrece un mensaje de ánimo, transformación e imaginación para enfrentar los tiempos presentes.

Un nuevo color Pantone cuya atrevida presencia estimula el ingenio y la creatividad personal. PANTONE INSTITUTE

VERY PERI EN 2022

pantone.com

Así como el año anterior, hubo una variante sin precedentes, ya que Pantone Institute eligió dos colores para el 2021 en vez de uno. Este 2022 tenemos la particularidad de que el Very Peri fue creado, no seleccionado como suele hacerse, entre los Pantones ya existentes.

El Pantone of the year es una dinámica tonalidad de azul bígaro con un vivo matiz rojo violáceo, fusiona la fidelidad y constancia del azul con la energía y entusiasmo del rojo.

La razón oficial que publicó la Directora Ejecutiva

LAS IDEAS NO SE HICIERON ESPERAR

Las ideas de looks, decoración, referencias, combinaciones y demás, no se hicieron esperar en las redes. Seguramente en KENA te seguiremos reportando ideas para vestirte, maquillarte, hacerte las uñas y por supuesto para decorar tu casa u oficina, ideas para muebles, objetos y pintar tus muros con Very Pery.

Por lo pronto, te dejamos aquí una selección de lo que ya se está viendo en Pinterest, Instagram y demás redes de fashionistas, decoradorxs, bloggers y trend alerts. ¡Compártenos lo tuyo!

urban.ro

blog.cliomakueup.com

NinaSandBeach.com

Sara Zavala

elsie.com

Stylosophique.com

Printi.com.br

glowsy.com

Noken.com

DIOSA Pinterest

Aranzadrive.com

Paula 🙂 Instagram

belunys.com

@trashysoda

Cuéntanos, ¿qué te parece el Pantone del año, te transmite lo antes mencionado, qué tal las ideas?

