El placer femenino tiende a ser mucho más complicado que el masculino. El 30% de las mujeres tienden a tener orgasmos por medio de la penetración y se cree que, es parte de la estimulación interna del clítoris. El resto, necesitan de la estimulación del clítoris para poder llegar hasta allí, claro que, a veces suele ser más que ello. Para conocer la razón de tu anorgasmia debes consultar primero a un especialista.

¿Por qué surge la anorgasmia?

Existen diversos factores que conllevan a la anorgasmia y aunque, el no tener orgasmos no es algo realmente malo (en temas de salud), la razón detrás del porqué, puede que sí. Esto puede ocurrir por algún trauma del pasado, por una mala educación sexual, tabúes y finalmente culpabilidad. Las creencias que rodean a la mujer como pensar: “Dios me está viendo”, pueden ser causa de ello.

Existen otros factores como algunos medicamentos e incluso problemas de salud como una posible esclerosis múltiple. Las causas más comunes son más bien psicológicas, la baja autoestima, inseguridades entre otras.

Según la Doctora Mari Mar:

Hay que hacer que los orgasmos sucedan, ¿qué pasa si no que permites que ocurran? Y es muy importante recordar que el orgasmo se crea en nuestra mente y no en los genitales, por eso es muy importante permitirnos estar presentes y soltarnos.

Tipos de anorgasmia

En este caso tenemos 3 tipos: La primaria, dónde se encuentran las mujeres que jamás han experimentado un orgasmo. La secundaria, mujeres que anteriormente han tenido orgasmos. Finalmente, la situacional, donde pueden tener orgasmos pero en determinadas circunstancias.

¿Cómo podemos mejorar?

Para empezar, lo mejor siempre será acudir a un especialista. Una opción es Nova House, el primer espacio en México dedicado a tratar problemas sobre sexualidad, tanto físicos como emocionales que se presentan a lo largo de la vida sexual de la mujer.

Para comenzar por tu cuenta, tienes dos “tareas”, hablar con tu pareja y conocer tu cuerpo. Primero necesitarás descubrir lo que te gusta para luego comunicárselo a tu pareja, ya que esto aumentará la probabilidad de tener un orgasmo.

Fuente: Nova House

Imagen de diana.grytsku en Freepik