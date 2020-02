Ni modo… llega la edad de probar productos antienvejecimiento y con tanta oferta en el mercado, ¿cuál elegir?

Nos dimos a la tarea de probar diferentes marcas y productos que prometen cambiarán el aspecto de tu piel o bien, la conservarán lisita y joven por mucho más tiempo. ¡Vamos a ver qué tal les fue!

Tengo que decir que casi todos los probé yo, a excepción de un par que los probó una amiga -para tener tiempo suficiente de prueba-. Y, no sé si ha sido todo o qué, pero mi piel está fa-bu-lo-sa después de estas pruebas.

Dos productos de Hormeta

Confieso que nunca había escuchado hablar de esta marca. Es suiza y se define como «oligocosmética», con ciencia mineral. Pero, ¿qué es eso? Son productos de belleza (y antienvejecimiento) que contienen cinco oligoelementos que ayudan a restaurar y reforzar las funciones principales de la piel. Estos elementos son minerales que naturalmente se encuentran en el cuerpo (en pequeñas cantidades) y son indispensables para el funcionamiento adecuado de la piel. Son: Cobre, silicio, magnesio, zinc y manganeso.

Neck & Decolleté cream de Horme Time

Mejora la textura y elasticidad de esa zona tan delicada y que podemos olvidar. «Enfocada en minimizar arrugas y líneas finas en cuello y escote, refina la textura de la piel, mejora la elasticidad y combate la pérdida de elasticidad y tono».

La textura es ligera y de fácil aplicación… aunque confieso que luego se me olvida ponérmela porque ya estoy vestida.

Crema Hidro Mineral Horme Moist

Para mí es el producto estrella. Lo uso y siento que las líneas de expresión desaparecen (tengo que decir que son suaves, no muy marcadas) y deja una apariencia mate.

Precios: entre 1,400 y 1,900, aproximadamente. De venta en farmacias Derma y Del Ahorro.

Colágeno hidrolizado de Sesén

Existen distintas mezclas pero la que yo tomé es la que tiene colágeno, biotina y ácido hialurónico. Se llama nutricosmética y la marca la define como un «elixir de bienestar interior y belleza exterior, ideal para lograr un pelo brillante, uñas fuertes y sanas, y una piel radiante e hidratada.»

Si bien batallas un poco en disolver, es de las más «amigables» que he probado y, sin lugar a dudas, la de mejor sabor… ¡no sabe a nada!

Los beneficios del colágeno son diversos, pero ésta es una proteína que está presente en nuestros huesos, ligamentos y piel, entre otros.

Sesén dice que ayuda a cicatrizar, fortalece el sistema digestivo, acelera el metabolismo, ayuda a recuperarte después del ejercicio, es un auxiliar en tratamientos de artritis y osteoporosis y hasta contrarresta los efectos de la menopausia, además de todo lo que tiene que ver con piel, huesos, articulaciones, músculos, etc.

Mi experiencia ha sido muy buena, aunque también dicen que para notar grandes resultados hay que tomarla varios meses también. Pero yo sí he notado que se me cae menos el cabello y las uñas mucho más resistentes. La piel, en general, después de todo lo probado está brillante, sin imperfecciones y con las líneas de expresión más sutiles.

De venta en: Amazon, Liverpool, Mercado libre, Green Republic y OC Market de la Condesa . Su precio en la página web de Sesén https://sesencompany. com/tienda del Colágeno Hidrolizado + Ácido Hilaurónico + Biotina es de $1,334.

V + A: Starter Kit antiedad de aloelab

Esta marca es fitocosmética, mexicana y también con oligoelementos, pero su ingrediente natural es la aloe vera. Se venden en Sephora y ha fusionado la naturaleza con distintos nutrimentos naturales para hidratar, nutrir, regenerar y revitalizar la piel.

Esta línea en particular es para pieles con líneas de expresión.

Este kit es ideal para viaje o bien, probar la línea. Claro, para notar resultados hay que utilizarla por más de 30 días -aconsejan casi todas las marcas-. Lo mejor es que es muy completa y puedes cargarla a donde quieras. La espuma facial deja la piel fresca y limpia, el serum sí da una sensación tirante y no es tan hidratante, ahí es donde entra la crema ligera, que sí calma la piel. La bruma es para refrescarte durante el día.

No puedo decir que el efecto antienvejecimiento se haya notado con el poco uso, pero la piel queda contenta. La recomiendo en particular para época de calor, puesto que es ligera.

Me gustó: que el suero puede aplicarse en todo el rostro, incluyendo contorno de ojos, cuello y escote. La crema contiene filtro solar del 15. El spray refresca todo el día.

Costo del kit: $950 pesos.

Crema y colágeno Rederm de Fluidbase de Gonové

Este dúo viene a revolucionar el mercado antienvejecimiento, aunque sí se aconseja tomarlo durante ocho semanas para ver resultados importantes.

La crema contiene Vitamina C, Retinol, Ácido hialurónico y Péptidos. Incrementa la elasticidad de la piel y su espesor, lo que ayuda a que la piel luzca más joven y firme.

Fluidbase Rederm Colágeno bebile es un complemento alimenticio «a base de colágeno hidrolizado, astaxantina, ácido hialurónico y vitaminas». Ya viene en sobres listos para beber.

Sí tiene cierto sabor, pero la practicidad de que no hay que revolver -generalmente los colágenos son difíciles de disolver- la hace una muy buena opción.

Se recomienda beber el sobre en la mañana y aplicar la crema por la noche. Esta no la probé yo sino una colega y me cuenta que la textura es ligera, no huele a nada y se absorbe de volada.

Los resultados, al menos de un uso de una caja, es que al combinar ambos se nota la piel más luminosa, brillante. Visiblemente más hidratada. Por no ser espesa, también la recomiendo para épocas calurosas.

EL colágeno bebible es de $849.50 y Retinol + Vit C $720.00

Hyalu B5 crema antiarrugas de La Roche-Posay

La marca dice: «Una fórmula reparadora única que contiene dos tipos de ácidos hialurónicos puros y vitamina B5, para rellenar y reparar la barrera de la piel.

Ácido Hialurónico: hidrata en la superficie y rellena a profundidad. Vitamina B5: ayuda a mejorar el proceso de renovación celular. Madecassoside: Incrementa la síntesis de colágeno y disminuye la inflamación.»

La promesa: Inmediatamente, la piel recupera su vitalidad. La piel se regenera, recupera volumen y se hidrata a profundidad. Las arrugas se suavizan. La realidad: ¡la amo! No saben qué buena es. Todo lo que promete lo cumple. Lo único malo es que siento que me duró poco y me volví adicta. Se aplica fácilmente, no huele a nada y se siente la hidratación de inmediato.

La encuentras en farmacias dermatológicas y cuesta entre $700 y $800 pesos.

AGUA TERMAL DE LA ROCHE-POSAY

«El Agua Termal Naturalmente rica en Selenio, anti-oxidante natural, que ayuda a calmar y suavizar la piel, conforta la piel sensible y/o irritada por factores externos (sol, tratamientos dermatológicos, etc). Ayuda a prevenir los signos de envejecimiento de la piel.» Así que si rocías de vez en cuando -en el día- puede ayudarte y hasta cambiar tu humor. Así la uso yo.

Vitamina E 12.000 IU Cream de Derma E

Quería incluir algo que fuera para el cuerpo y encontré esta maravilla. Esta marca es vegana, sin crueldad animal y relativamente nueva en México. Este fue el primer producto de la marca y es la estrella.

Me encanta, deja la piel increíble. Dicen que es para piel deshidratada y aseguran una nutrición profunda de la piel por su aceite de cártamo, girasol, sésamo y aguacate, el poderoso antioxidante vitamina e, además de vitamina B5 y pantenol. Lucha contra el envejecimiento celular, justo por esto la incluí (es que no nada más el rostro envejece). Por mi hipotiroidismo y mis más de 40 creo que es perfecta, pues deja mi piel súper suave. No huele a nada y es muy ligera al momento de aplicar.

Es una marca 100% vegana y sin crueldad animal y apoya proyectos para preservar el medio ambiente.

$320 pesos. De venta en BX de Liverpool, Liverpool online y en algunas farmacias dermatológicas.

Filtro solar Bariésun 100 de Uriage

Si bien ya sabemos que tenemos que utilizar filtro en el rostro, quiero enfocarme en otra parte: las manos. Esta es otra de las zonas que se descuidan y muestran la edad. Bariésun 100 tiene alta fotoprotección, es resistente al agua, emulsión fluida y ligera y acabado seco e invisible. De hecho, yo hasta pondría que humecta la piel sin dejar ningún aroma.

Se vende en farmacias dermatológicas, San Pablo y la de Liverpool, $490 pesos.

Eyes de Lullage

«Eyes es un tratamiento de acción global que disminuye las ojeras y reduce las bolsas, atenúa las arrugas, crea un efecto lifting en el párpado superior, aclara las manchas oscuras y crea un escudo protector con activos anti-polución y contra la radiación IR. Además, también previene los signos de la edad. En tan solo 7 días, ¡notarás los resultados!» Esto dice la marca española, y la verdad es que me gusta mucho la fórmula. No puedo decir que haya visto efecto lifting pero mi área del ojo queda muy hidratada, lo que siento ayuda a que se marquen menos las líneas de expresión.

De ventas en San Pablo y farmacias dermatológicas. $472.