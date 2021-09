Entre las tendencias más recientes que podemos encontrar en decoración,

tenemos la tipo bohemia. Esta te alienta a dejar volar tu imaginación, para crear

espacios cómodos, relajantes y desinhibidos.

Las plumas son claves en la deco Boho chic.

Cada año se vuelven tendencias determinados colores y decoraciones para

Navidad. Hay quienes siguen estas normas al pie de la letra, y lo cierto es que les

resulta muy bien. Sin embargo, existen gustos que se caracterizan por romper el

molde y llamar la atención con su terminado excéntrico. La decoración Boho Chic

se convierte en un aliado infalible para estas personas.

Para quienes no conocen la amplia materia del embellecimiento de espacios, este

peculiar estilo se basa en un decorado libre, despreocupado y lleno de muchos

colores. El boho chic no sigue parámetros; los rompe. No se ata con una camisa

de fuerza; la utiliza para crear una pieza única y diferente que sin duda alguna nos

hará destacar por encima del resto.

Lo mejor del estilo Boho Chic es que puedes hacer las decoraciones más bonitas con objetos viejos que tengas en casa.

Atrévete

De hecho, la gracia de este tipo de decoración radica en mezclar diferentes

modelos para lograr una escenografía original. Los protagonistas son los colores,

y la regla de que no se pueden usar diferentes estampados deja de existir. En este

sentido, puedes mezclar rayas con puntos y estampados, siempre que sepas

como equilibrar el panorama. Una cosa es un estilo bohemio, otra el carnaval.

Las plantas secas, sean hojas o pétalos, son parte fundamental de la

decoración Boho Chic.

De manera que estas Navidades no necesariamente tienes que ceñirte a la

tradicional, pero también infalible, combinación del verde con rojo. Dejemos esos

todos un poco de lado, e intentemos también con marrones, azules y rosas, por

ejemplo. Y es que son estos tres colores el eje sobre el cual todo gira en el estilo

boho de decoración.

La madera será tu aliada cuando de decoración navideña Boho Chic

se trata.

Pero no solo eso destaca de este modelo de embellecimiento en hogares.

Generalmente podemos observar que otros elementos decorativos en este terreno

son adornos que parecen venir de otras culturas. Además de objetos naturales

como ramas, que son casi fijos en este tipo de decoración.

Como último dato importante que te podemos dar sobre este modelo es la

utilización de las flores. Estas aromáticas amigas son muy importantes al

momento de embellecer una obra. Siempre quedan bien y dan el toque de

distinción que caracteriza a esta corriente poco convencional.

Video: https://www.pexels.com/es-es/video/decoracion-navidad-ano-nuevo-

velas-5618448/