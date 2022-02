Desde productos Disney, ropa de lujo hasta cosméticos y demás… De seguro querrás tenerlos todos y es que los siguientes artículos que deseamos ya están disponibles, así que no pierdas la oportunidad de obtener las últimas -y no tanto- novedades para ti. Aunque nos falte presupuesto, las ganas estarán de sobra.

Mascarilla de Miel

Sheet mask de miel de la marca Skïn Sens está de muerte lenta. Este ingrediente natural es excelente para purificar nuestra piel, ya que tiene propiedades antisépticas y antibacterianas que dejarán tu rostro limpio e hidratado. Colócala en el refri un par de minutos para sentir la frescura y activar mejor sus propiedades y beneficios.

Polvo bronceador

Específicamente el Bronze YOUR WAY bronzing palette de essence. La marca de cosmética alemana nos presenta este bronceador que viene en tres tonos y pueden combinarse para crear distintos efectos. Es perfecto para cualquier tipo de piel por lo que es la mejor opción para cualquier mujer.

Crema hidratante

Nuevamente de essence llega HELLO, GOOD STUFF! MILKY FACE MOISTURIZER, la cual tiene el tamaño perfecto para cualquier bolsa de viaje y debe ser un must en esta temporada de primavera-verano. No dejes de hidratar tu piel con una marca que, además de ser reconocida por su calidad, también es cruelty free y vegana.

Chaqueta tejida de DIOR

Para su colección prêt-à-porter primavera-verano 2022, la casa de moda nos regala lo que posiblemente sea un nuevo básico de DIOR. Tomando como inspiración los años 60, esta chaqueta en punto de algodón y lana está perfectamente detallada, característica tan distintiva de DIOR. La creadora de esta prenda es la diseñadora Maria Grazia Chiuri y de seguro ya está en la lista de los artículos que deseamos tener esta temporada.

Instax mini Evo

El universo instax está en constante Evo-lución y la nueva instax mini Evo ¡ya llegó a México! Lo más notorio de esta nueva actualización de la serie X de la marca son sus 10 modos de objetivos, así como los 10 filtros distintos para 100 combinaciones diversas con las que experimentar. Además de los accesorios también cuenta con una aplicación con la que tendrás una amplia gama de opciones como disparo a distancia.

MAC – Lunar Luck

Para celebrar el año nuevo lunar, la marca MAC lanzó su línea Lunar Luck con una gama de colores intensos y femeninos. Además de los colores de sus productos, no cabe duda que solo por el diseño floral, se convertirá en uno de los artículos que deseamos sí o sí de esta nota. La consistencia de sus colores pone de manifiesto la increíble calidad de MAC. Sí, ya empezó el año del Tigre, pero la queremos.

Un teléfono con diseño

Parece una joya y, bueno, casi lo es. Lo último de lo último son los teléfonos plegables y la marca Huawei trae su versión de lujo. Afirman que el HUAWEI P50 Pocket logra un pliegue sin fisuras y un despliegue sin signos de arrugamiento, mejorando notablemente la experiencia del usuario con este tipo de dispositivos. En México solo se consigue en este tono y, sí, no es un gadget económico, pero nos encanta.

Productos de Mickey Mouse

Desde juguetes hasta líneas de ropa, la segunda temporada del maravilloso mundo de Mickey Mouse –El maravilloso invierno de Mickey- inspiró miles de productos que toda amante de Disney y del ratón número uno de las caricaturas de antaño, querrá tener. Estos artículos están disponibles tanto en tiendas físicas como en digitales.

Colección MARVEL x Pandora

También de la tercera empresa de joyería más grande del mundo anuncia su primera colaboración con el universo de MARVEL. Los diseños de cada vengador han sido minuciosamente pensados y detallados para captar la esencia de cada uno de nuestros héroes. Para celebrar la colección, Pandora ha lanzado una experiencia interactiva que une ambas marcas. ¿Estás preparado para la aventura de salvar al mundo? Averigua más en su página oficial.