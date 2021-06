Sabíamos que iba a llegar el momento en el que tendríamos que ir a la oficina algunas veces, por juntas, escalonadas con nuestros compañeros o bien, definitivamente.

Pero después de un rato sin preocuparnos demasiado por cómo nos vestimos, seguramente no sabemos ya ni qué usar. ¿Les pasa que todo en su clóset se ve «viejo»? A mí sí. Así que los atuendos para la oficina después de tanto tiempo pueden ser un misterio -y motivo de estrés- en estos momentos.

Calma. Aquí te doy tips de qué sacar del guardarropa y qué piezas puedes adquirir o conseguir (online, de segunda mano, en apps o donde tú quieras).

3 Looks para ir a la oficina (after the Pandemic)

Boyish… ish

Ve a tu clóset y saca lo siguiente para armar este look:

Piezas clave:

Una camiseta que tenga algo divertido: puede ser una frase, una marca o un dibujo. ¡Seguramente tienes una! Puede ser una camiseta blanca lisa, sin problemas.

Los jeans más cómodos que tengas. Ya sean los mommy jeans o unos boyfriend.

¿Tienes un cinturón viejo? ¡Rescátalo! Si no tienes, puedes cambiarlo por un collar llamativo sobre la playera blanca.

A estas alturas todas ya tenemos un blazer grande (overzised) o bien, sácalo del clóset de tu novio, marido o hasta papá. ¡Tu mejor amigo tendrá uno que puedas reciclar! Solo arremanga las mangas y listo.

Estampado + liso

Este look para oficina lo vi en The Bold Type (ya te hablé de ella, ¿ya leíste ese texto?) Kat usa unas combinaciones que me parecen muy acertadas, frescas y divertidas. Una pieza a rayas y otra, lisa. Yo sé que no suena al gran descubrimiento, pero el punto es usar otra camiseta, blusa o suéter diferente al que siempre has usado para combinar: el punto es contrastar.

Y aquí otras ideas, de Pinterest.

Busca en tu clóset qué tienes con estampado o rayado y combínalo con aquello que no te imaginarías, liso. ¿Cómo se ve?

Sigue el punto

Los suéteres ligeros -o no-, los vestidos, los sacos, chales, etc., de punto, siguen estando en tendencia. Así que lava esos suéteres que ya huelen a encerrado y dales nueva vida. Sabes que con jeans siempre vienen bien, pero ¿qué tal con una pieza más formal?

¿Qué piezas claves comprar?

Ya sea para complementar o variar los looks de arriba, te presento tres piezas claves que puedes comprar y utilizar de varias maneras.

Pañoletas/pañuelos/bandanas

El pañuelo en la cabeza sigue siendo un accesorio que hará la diferencia esta temporada y que puedes implementar sin necesidad de gastar mucho.

Ya te hemos enseñado inspiración en estos artículos, pero te dejo un poco más:

Vestidos versátiles

Un vestido que puedas usar en primavera y en invierno (con blusa abajo o suéter encima). En particular, van perfecto con los blazers oversized.

Un Blazer liso

Esta pieza te sacará de apuro tanto en la oficina como para una salida por la tarde, ya que refresca pero no llega a hacer frío. Te recomiendo un color neutro para que siempre quede bien.

¿Cómo ves? ¿Te late alguno?

Déjanos tus comentarios y comparte qué usarás tú ahora que regreses.