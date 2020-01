Hace tiempo, con la finalidad de comprar sólo aquello basado en plantas y cruelty free y en la búsqueda por sustentar la filosofía del veganismo en la medida de las posibilidades, reduje mis artículos de cuidado personal a lo básico y necesario. Además, en mi tarea por encontrar marcas mexicanas afines conocí algunas que hicieron eco de mi petición por probar sus productos (Ver Belleza vegana a la mexicana, al final del texto) dos de ellas son Raw Apothecary y CEIBA Essentials cuyos productos comentaré a continuación.

El misterio de Raw Apothecary

Esta marca surgió de la inquietud de un par de amigas, Andrea y Macarena, quienes apasionadas por la belleza y la naturaleza salieron al mercado con tres productos que muy pronto se multiplicarían a diez. Ellas optaron por convertirse en una marca libre de crueldad animal y sustentable, al respecto comentaron, “creemos que el consumidor es cada vez más consciente de la huella que sus actividades dejan día a día en el planeta, y cuidar que la cadena completa sea sustentable y afecte lo menor posible a todos los que están involucrados, es simplemente la única forma de hacer las cosas”.

Mi experiencia:



El equipo de Andrea y Macarena preguntó por mi tipo de piel y me hicieron llegar un fabuloso kit acorde que constó de tres mascarillas de arcilla (Clear, Glow, Nourish), un tónico facial Fresh de agua de rosas y el aceite facial Daily Ritual. Yo quedé fascinada con todos.

Confieso que dado que mi tipo de piel es mixta tenía algo de desconfianza al uso de aceites en el rostro, sin embargo este producto no sólo me hidrata la piel, sino que lo hace con poca cantidad, no la deja grasosa ni brillosa y tiene un aroma muy tenue y agradable que da la sensación de que mientras lo aplicas, estás en un centro de masajes.

El misterio de Raw Apothecary se despierta desde que ves la presentación, cuando abres sus envases sustentables descubres un nuevo mundo de productos de cuidado personal de lujo. Cada mascarilla que probé dejaba una sensación diferente al momento de aplicarla y retirarla. La piel se nota y se siente cuidada, con un poco más de luminosidad e hidratación. Además puedes asegurarte de que en el etiquetado está desglosado cada ingrediente contenido.

Los productos de esta marca están diseñados “para tratar al mismo tiempo varios de los problemas que tiene cada tipo de piel con rutinas sencillas para hacerte la vida más fácil”. Ya sea que te guste lo natural o prefieras lo vegano, apoya lo mexicano adquiriéndolos en rawapothecary.com.mx/

Ahí mismo descubre sus promociones y descuentos.

El leitmotiv de CEIBA Essentials

Esta marca en especial se destaca por tener muy claros sus motivos y su razón de ser en la industria cosmética, pues en esencia su intención es dejar una huella positiva, pues buscan “realmente ayudar al medio ambiente”. Ellos comenzaron con un producto, el bálsamo natural, el cual es un hidratante multiusos, vegano y natural. Este y su bloqueador solar Mineral Sunscreen fueron los que más me llamaron la atención y los que recibí para prueba. El leitmotiv de CEIBA Essentials es la creencia de que “el verte y sentirte bien no tiene porque ir de la mano con lastimar otra vida. No hay razón para explotar ni probar en animales”. Además, al diseñar fórmulas de uso diverso buscan reducir la cantidad de basura generada y la que se forme que sea de envase biodegradable o reciclable, son un todo el uno difícil de encontrar.

Mi experiencia:

A la par de la calidad y la versatilidad del bálsamo hidratante, me encantó el empaque, viene en un envase de cartón resistente que mantiene el producto en buenas condiciones, tal como cuando lo abres por primera vez. Este producto lo puedes aplicar en los labios resecos, en las manos, los codos, las cutículas, los raspones no abiertos; también se puede usar en la barba, para peinar cabellos rebeldes, para desmaquillarse, etcétera. Es un must que deben probar de la marca.

Por otro lado, el bloqueador solar basado en óxido de zinc PFS 30, no daña los arrecifes, es seguro para el medio ambiente y para ti. Asimismo comprobé que no tiene una textura grasosa porque está formulado para el rostro, sin embargo es apto para todo el cuerpo y viene en un tamaño adecuado para dicho uso. Además, si se lo aplican a diario tendrá una duración aproximada de 4 a 6 meses.

Los ingredientes de los productos de Ceiba Essentials vienen desglosados en las etiquetas, así como sus instrucciones de uso, y un plus es que donan un porcentaje de su ganancias a la conservación de selvas y bosques mexicanos. ¡Gracias por eso! Aquí compartimos el link donde los pueden comprar www.kichink.com/stores/ceiba

Quedo muy satisfecha en mi búsqueda y encuentro de productos veganos de belleza y cuidado personal, la verdad es que hay amplia variedad de precios y marcas, mucho de dónde elegir y lo mejor es que son empresas nacionales apasionadas de su modo de hacer las cosas. ¡Pruébenlos!

#GoVegan

Seguir leyendo:

Belleza a la mexicana parte 1: otras marcas dignas de mencionarse.