El bloqueo del lector es uno de los grandes males para los amantes de los libros. Ya sea por parar un tiempo, por un mal momento en nuestras vidas o por simplemente no saber que deseamos leer. Sea como sea puedes intentar alejarte por un tiempo de la lectura y si eso no funciona o ya lo intentaste, ¿qué tal esto? Estos libros adictivos de seguro te ayudarán a superarlo.

La biblioteca de la media noche

Un libro que te atrapará desde el primer momento pues te deja pensando no solo en la vida detrás de la muerte, sino que además pensarás en todas aquellas decisiones que pudieron guiarte por un destino diferente. ¿Qué hubiese pasado si…?, es la pregunta de cada uno de los libros dentro de esta biblioteca tan famosa.

Almendra

¿Te has preguntado cómo sería no tener emociones? De seguro piensas que es algo genial, sobre todo para momentos tristes y devastadores pero no es así. A veces es mejor sentir dolor que nada en absoluto y eso es lo que almendra demuestra. Un chico que, gracias a su condición no puede sentir nada y debe de aprender a leer a las personas para poder encajar dentro de su sociedad.

El nombre del viento

Un libro de fantasía pero no cualquier libro de fantasía. La manera de escribir es tan bella que en vez de parecer un invento te lo crees. Piensas que Tarbean y Kvothe están a la vuelta de la esquina y son personajes reales, palpables. Está tan bien escrita y detallada que te verás caminando por las calles de la universidad y practicando simpatía como si de una especie de Harry Potter se tratara. ¿Estás dispuesta a entrar a este mundo? Una vez que lo hagas no podrás salir e irás por su secuela, te lo puedo asegurar.

¿Qué otro libro para el bloqueo del lector recomendarías?