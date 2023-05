Las botas altas, aunque no se mantengan en el top de los zapatos tendencia, siempre son bien vistos y salvan tu outfit para determinados eventos. Si aun no te convence, mira a estas celebridades que sí optan por este estilo de vez en vez.

3 famosas que usan botines altos, ¡les queda súper cool!

Rosalía

Si notas, la cantante apostó por unas botas negras mas arriba de las rodillas, formando un look fresco y muy a su estilo. Ideal para mujeres que aman romper el molde y acaparar miradas con su llegada.

Becky G

La cantante mexicana apostó por un look mucho más colorido con estas botas corte campero de tacón fino y estampado tie-dye.

Dua Lipa

¿Quién no admira a esta jovencita? Es que además de su talento, trasmite una seguridad increíble, y si notamos, sus looks son frescos y super sencillos como el que te muestro a continuación, donde no dejó pasar la oportunidad de usar unos botines altos, complementan el look veraniego perfecto.

¿Qué puedes conseguir estas botas altas en México?

Botas largas de Hanna, color rojo de cuero brillante. Si amas este color, esta es una buena oportunidad para potenciar tu look. Lo puedes conseguir en $1,899 pesos.

Bota chelsea abajo de la rodilla Platonia para mujer, la puedes conseguir en $1,169 pesos. También están disponibles en rosado.

Botas largas Vibrant plateadas con tacón alto de aguja, de Steve Madden. Puedes conseguirlas en $2,999 pesos. Si amas el blin blin, esto es lo tuyo.

¿Con cuál de estos estilos te sentirías más identificada?