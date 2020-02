Soy mamá de cuatro… no es broma… y a veces parece que tengo doce. Y sí, la tele todavía en el 2020 es un gran aliado para entretener a los niños, no digo que sean horas diarias, pero una serie o una película o dos en fin de semana nos encanta y a mí me da mucha tranquilidad.

Mis reglas son muy sencillas: no hay pantallas individuales para ver TV, es decir; no la pueden ver en el iPad ni en el celular, y de lo que ven queda un registro en los dispositivos digitales, pues todo tiene activado el control parental.

¿Qué es lo bueno? Si nos relajamos un poco, podemos ver que la televisión a demanda hoy ofrece muchísimos contenidos de valor que no solo entretienen, pero enseñan a los niños.

Me gusta la opción de poder acceder a contenidos bajo el control parental, al final la televisión, como miles de cosas hoy, es digital y la ventana para ver es amplísima, entonces reconozco que como mamá del ejército que tengo me caso con ciertos perfiles que sé son seguros y garantía de que no dan acceso a contenidos inapropiados a mis hijos.

Las edades de mis hijos son de 11, 9, 6 y 4, sí, tengo una escalera y por ello los contenidos que consumen en TV son variados y muchas veces, compartidos entre ellos. No, ninguno tiene tele en su cuarto, tampoco hay tele en la cocina, en una casa donde vivimos 6, solo hay dos teles: la familiar y la de la recámara de los papás.

Por eso, les comparto nuestros canales favoritos que son garantía:

Disney Channel

Su programación incluye las clásicas películas de Disney de todas las épocas, variando según la temporada, los dibujos animados con Mickey y sus amigos; y series para tweens y teens que les encantan como Bia, Acampados, Cup y Cami, Bizark Bark. Además de los especiales que te anuncian y que puedes ver en familia como Frozen o Descendientes.

Nickelodeon

Con The Load House, Henry Danger le encanta a mi hijo de 11.

Nick Junior

Con los cachorros Paw Patrol, Blaze y los Monster Machines, Power Rangers y la fiesta de las palabras para los más chiquitos (4-6 años).

Disney XD

Para los de 8-11 años: los Vecinos Green, los Vengadores y Noobes.

Netflix

Luego, punto y aparte está Netflix con un catálogo es más amplio, con la ventaja de que cada uno puede crear su propia cuenta para seleccionar sus preferencias y favoritos. Nuestros consentidos de familia son: Soy Luna, Naruto, My Little Pony, Totoro y las series y películas de selección en género familia que casi siempre son imperdibles. Los documentales sobre animales, espiritualidad y viajes que realmente enseñan y comparten experiencias.

Cinépolis Klic

Otro ganador, que nos ofrece opciones para acceder a estrenos como Capitana Marvel, Dumbo, Peter Rabbit y películas familiares y para adultos que disfrutamos mucho, en la comodidad de casa. Nos conviene porque a veces podemos ver películas de reciente estreno en el cine que a lo mejor no llevamos a los chiquitos de 4 y 6, pero los mayores de 9 y 11 con nosotros lo disfrutamos mucho. Y sale más barata la renta que ir con todos al cine.

Amazon Prime Video

Aquí accedemos a películas y series familiares y el catálogo de películas clásicas es muy amplio. Adoro This Is Us, y películas exclusivas de como Toy Story 4 o El Rey León.

¿Cómo controlarlo?

Es importante siempre supervisar los contenidos disponibles y la clasificación de los mismos. Si tienes dudas o no sabes tanto de qué sí y qué no y porqué, hay un sitio denominado commonsense media www.commonsense.org donde puedes verificar el rating o la calificación que le dan a ciertos programas, películas, series e incluso video juegos.

Ellos son expertos en bienestar y ciudadanía digital para las familias con niños y su curaduría es extraordinaria, con las mejores reseñas de su desempeño por The New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, y el San Francisco Chroonicle. Ofrecen consejos sobre medios y tecnología para la familia y están siempre actualizados en las últimas tendencias.

En mi opinión a lo que menos debe acceder un niño es a YouTube pues pueden colarse o acceder a contenidos no apropiados en edad y no darnos cuenta. Si lo llegan a usar mis hijos entonces sí es en una tableta para que lo ven cerca de mí… y que sea para bailes, canciones o coreografías.

Contenidos hay muchos, la oferta es inmensa y el tiempo dedicado a las pantallas también puede ser positivo siempre y cuando no sea lo que predomine o sustituya el tiempo en familia.

Elige, revisa, involúcrate, ver la TV no es solo cosa de niños, busca lo mejor, lo que sume y no permitas que el tiempo de ustedes se lo roben las pantallas.

@karlamamadecuatro