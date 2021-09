Calista, la marca creada por las hermanas Laura y Regina Hernández presentó su más reciente colección, “BENNU”, en New York Fashion Week S/S 2022 en The Nolcha Shows como parte de la pasarela “The Ones to Watch”. Cabe destacar que fue la única marca mexicana que participó en este evento de moda.

Entérate de que Calista hace alianza con Fundación CIMA. Durante todo el mes de Octubre Rosa Calista va a donar el 100% de las ventas del anillo Sakura, una pieza edición especial, a Fundación CIMA.

La marca mexicana Calista debuta en New York Fashion Week

La marca de joyería mexicana está inspirada en la mitología egipcia, sobre el ave del mismo nombre que encarna el alma de Ra: Bennu. El rascacielos FIFTH fue el escenario del debut de Calista en NYFW se convirtió en el escenario perfecto para que Calista desfilara sus más recientes creaciones de la mano de la marca de moda de origen chino. Las pasarelas “The Ones to Watch”, donde se presentaron marcas independientes que epitomizan libertad, individualidad, elegancia y que reflejan el mundo contemporáneo, reimaginando la moda para la sociedad actual.

Un detalle que debes saber:

Es necesario que sepas que la colección Bennu fue lanzada en el 2021 y toma como inspiración la historia del ave mitológica egipcia que muere para resurgir de sus cenizas, capturando valores como la resiliencia, la capacidad de reinventarse y de reiniciar. Las piezas están elaboradas artesanalmente en latón con chapa de oro de 22 quilates, con aplicaciones de coral rojo y lapizlázuli.

Cada año, The Nolcha Shows reitera su labor como una de las plataformas encargadas de presentar el talento del diseño global actual durante uno de los eventos más importantes de la moda en el mundo. En sus desfiles, diseñadores de moda independientes muestran sus colecciones a una audiencia global de prensa, vendedores, estilistas e influencers de la industria a través de desfiles y exposiciones.

Vamos a deleitarnos con las prendas de Calistas en pasarela y miremos la variedad de moda que esta marca mexicana nos ofrece. El blanco y el negro son los colores protagonistas de este debut:

Fuente: Calista