Camila Cabello siempre ha puesto énfasis en la fortaleza con la que cuentan las mujeres de su familia y su abuela no es la excepción. “Los Boleros que he vivido” es la historia de su familia y después de mucho rondar por su cabeza, finalmente ha sido publicado. La cantante se encuentra muy orgullosa de su abuela.

¿Quién es la abuela de Cabello?

Mercedes Rodríguez es el nombre de su abuela. A sus 75 años publicó su novela “Los Boleros que he vivido” de 329 páginas. Esta historia habla sobre una mujer que se separa de su marido tras muchos años de matrimonio, para reencontrarse con su hija y nieta en otro país, específicamente Estados Unidos.

Esta es la historia de su familia y después de mucho finalmente ha podido hacerlo realidad para que muchas personas puedan conocerla. Como dice Rodríguez, la música forma parte de su familia y es que cada capítulo del libro lleva el nombre de un bolero diferente. Género musical cubano que se popularizó en el resto del mundo a comienzos del siglo XX.

El regreso a Málaga de Cabello

Obviamente la cantante de Havana no podía faltar en este momento tan importante y emotivo, por lo cual viajó a Málaga para dicho acontecimiento. Esto ayudó a promover el nuevo libro de su abuela, ahora novelista.

El orgullo de tener a Cabello como nieta

Durante la presentación de su libro, Rodríguez comentó que cada vez que escucha a Camila cantar, ya sea en la radio o verla en el escenario se emociona. Aún después de mucho no puede creerlo e incluso puede llorar de la emoción, por sobre todo si suena su favorita, Never Be The Same.

Al igual que pasa con toda su familia, es indudable que Camila Cabello está orgullosa de su abuela y de este nuevo logro en su vida.