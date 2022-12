El corte «wolf cut» se ha convertido el favorito por las celebridades. Tal es el caso de Camila Cabello y Lily Collins, quienes apostaron a este look viral en Tiktok. Es fresco y muy natural.

Camila Cabello con «wolf cut» a lo tiktok

La cantante Camila Cabello se inspiró en uno de los looks más virales del Tiktok: «wolf cut», que desde el 2021 se ha mantenido en el top de los estilos más pedidos desde entonces.

Hemos notado como Camila ha venido aclarando su cabello de a poco, específicamente desde el verano. Con colores castaños y reflejos caramelos, ella ha venido adaptando un nuevo look para terminar el año con la estocada final «reflejos gruesos, rubio miel». Así fue como nació el espectacular wolf cut de Cabello.

Su estilista, Dimitris Giannetos no dudó en presumir su obra de arte a través de sus redes y posteó muy orgulloso: «#CamilaCabello está espectacular con su nuevo wolf cut«. ¿Será este un look tendencia en los próximos meses? Si nos copiamos de Camila y tenemos un estilista de confianza como Giannetos, podemos lucir espectacular y con un look al estilo Tiktok.

Lily Collins también apuesta por este look

Con este look puedes peinarte de varias maneras, así lo hace Lily Collins, la protagonista de Emily en París. Es un corte super versátil y amable, para cualquier tipo de eventos y lo mejor de todo es que las capas finas añaden directamente volumen sin parecer desordenadas.

¿Quieres lucir como estas dos celebridades?