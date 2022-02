La casa Gucci es una superproducción que ha dando mucho de qué hablar, y no solo por la actuación de Lady Gaga… no nominada al premio de la Academia.

La trama gira en torno a la muerte de Maurizio Gucci, el 27 de marzo de 1995.

Maurizio fue el nieto de Aldo Gucci, era el heredero de la casa de moda y fue asesinado bajo las ordenes de su ex esposa Patrizzia Reggiani para conseguir la parte de su herencia. Mucho drama, un excelente productor y unas actuaciones de 10 es lo que podremos encontrar en esta película. Si no la has visto, vale la pena buscarla en el cine, donde todavía se puede encontrar en algunos lugares.

Personajes

Patricia Reggiani es representada por Lady Gaga y su actuación ha dado mucho de qué hablar pues se le puede ver un crecimiento actoral. La nueva adaptación de A Star is Born sí le ganó una nominación al Óscar y ahora ha recibido muchas críticas positivas. Es probable que no haya alguien más perfecta para interpretar dicho papel ya que impune su personalidad, la intensidad de su ser y la elegancia de su alma para convertirse en la mismísima Reggiani de la época.

Jared Letto fue otro que impresionó por el increíble cambio al que se sometió para su actuación. Mucho maquillaje y un riguroso cambio físico para interpretar a Paolo, otro de los hijos de Aldo. Tuvo que aprender italiano y sumergirse en la cultura de Italia. Dicho por el mismo, su sangre era aceite de oliva y en su piel había indicios de queso parmesano. Por el tiempo de rodaje, vivió, habló, vistió y comió como el gran Paolo Gucci.

Vestimenta

La historia habla sobre una de las familias más poderosas en el mundo de la moda y su vestimenta tenía que reflejar la vida de excesos que llevaba como ninguna otra. La diseñadora de vestuario, Janty Yates fue la encargada de darle vida a las prendas de las 3 décadas contadas en la película. Cada detalle, ornamento, accesorio e incluso los colores utilizados eran minuciosamente seleccionados y revisados parta no permitir ningún margen de error. Todo se debía ver perfecto.

Solo para Reggiani (Lady Gaga) crearon 70 Looks en todo el transcurso de la película. La actriz y cantante también integró piezas de su colección personal de moda para complementar algunos atuendos.

Críticas negativas

A La Casas Gucci no le ha ido tan mal -aunque mucha gente dice que es en realidad una telenovela- y la mayoría de las críticas gira en torno a lo poco desarrollada que se presenta. Más allá del lujo y las extravagancias, de la excelente interpretación de los actores y la banda sonora que te adentra a este mundo, la película basada en la novela dejó muchas inconsistencias, muchos huecos vacos y algunos consideran que como serie estaría mejor. Por suerte tiene tantos aspectos positivos que merece la pena ver, ya sea por uno o por todo.

