Las Aguas de Marzo se vienen con todo. Las celebridades que cumplen en marzo son destacadas en sus ámbitos. Un mes que dicen, sigue al febrero loco con otro poco. Actrices, cantantes, directores, productoras y más. Bajo el aparentemente pacífico signo de Piscis que cierra la rueda zodiacal, para dar paso el 21 a los intensos Aries que prenden fuego al año astral.

Lily Collins

Reese Witherspoon

Sarah Jessica Parker

Quentin Tarantino

Lady Gaga

Glenn Close

1, Justin Bieber abre el mes cumpliendo 28 años hoy mismo, ¿cómo irán a festejarlo sus Believers o su esposa Hailey? Al igual que Lupita Nyongo la actriz méxico-keniana, quien en su último escalón antes de llegar al cuarto piso, cumple 39 años.

2, La actriz cómica Rebel Wilson, quien además nos ha dejado claro no solo que actúa increíble, nos hace reír y sensibilizar sobre las tallas, también canta asombroso. Cumple 42 años y comparte con el ídolo de los 90, Jon Bon Jovi, quien hará vibrar a más de una con sus (wow, cómo vuela el tiempo)… ¡60 años! Una fecha concurrida, pues Becky G, la reggaetonera Mala Santa del momento se une festejando 25 años.

3, Camila Cabello, nacida en Cuba y radicada en Miami, esta cantante de Havana U na na… soplará 25 años también.

5, Eva Mendes, de ascendencia cubana también y viviendo en Miami, festejará 48 años al lado de su esposo Ryan Gossling su esposo.

15, Eva Longoria, la inolvidable Gabrielle Solis de Desperate Housewives cumplirá 46 años.

18, Lily Collins, nuestra ícono del momento y que no podemos dejar de verla protagonizar Emily in Paris, soplará 33 velitas… ¿sabías que es hija de Phil Collins?, el súper exitoso músico de «In the air Tonight» o «Another day in Paradise».

19, Glenn Close, nuestra primera actriz y 8 veces nominada al Óscar. Nacida en 1947 festejará 75 años de vida.

22, Reese Witherspoon, empieza con las Aries cumpleañeras. Es otra de nuestras consentidas en Kena por miles de razones que te damos cada año, felicidades por sus 46 -ultra productivos- años de edad.

25, Sarah Jessica Parker, actriz y productora, recientemente muy mencionada por lograr finalmente el reboot más esperado de la década AJLT del que te hemos ya contado bastante… y lo que nos falta ¡felices 57!

27, Otra concurrida fecha de celebridades destacadas que cumplen en marzo: Quentin Tarantino, felices 59 años señor director (ojalá festejes regalándote (y me) un Kill Bill 3), Fergie ex Black Eyed Peas, con 47 años ¿dónde estás? y Mariah Carey, la cantante neoyorquina festejará 53.

28, Lady Gaga, en la cumbre Stefani Joanne Angelina Germanotta cumple 36 años y con buenas posibilidades de premios por The House of Gucci y su carrera ascendente como actriz de las buenazas.

30, Celine Dion, la privilegiada cantante por las diosas melódicas canadienses cumple 54 años.

Feliz cumpleaños a todas las celebridades que cumplen en marzo y a ti por supuesto, si festejas también el tercer mes del año tu onomástico… como yo.