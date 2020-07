¿Por qué lo decimos? Porque Claudia fue nominada por la prestigiosa asociación Talesof The Cocktail Foundation a ganar el premio del mejor bartender del mundo, que se entregará de forma digital desde Nueva Orleans el próximo 20 de septiembre…

A domicilio, al vacío o compartiendo sus videos para recetas en casa, es como los mejores bartenders de México continúan a la carga con un trabajo, que a lo largo de la última década los ha posicionado entre los mejores del mundo. Uno de esos títulos es Best Bartender of the World (mejor bartender del mundo) decidido por la prestigiada asociación Tales of the Cocktail Foundation y este año hay dos mexicanos.

Claudia Cabrera es la única mujer mexicana nominada, mientras que José Luis León de Bar Ritual representa a los chicos.

Tales of the Cocktail hace un evento anual al que asisten 15 mil personas en la espectacular ciudad de Nueva Orléans, ahí se entregan los premios Spirited Award, Dame Hall of Fame y Tales of the Cockatail… Como la pandemia impedirá que se celebre con la gran fiesta en público, será de forma digital el próximo20 de septiembre a través de https://talesofthecocktail.org/

¿Quién es Claudia Cabrera?

Empezó como bartender, “nunca mixóloga”, dice, en el bar del restaurante Corazón de Maguey en Coyoacán, donde se hizo especialista en mezcal “y al paso del tiempo, de todos los licores y destilados, además de vinos, porque fui mesera en restaurante francés fine dining y aprendí un montón de vinos, licores y bases culinarias”.

Claudia es una máquina de creatividad detrás de la barra y una emprendedora. Abrió el bar Kaito del Valle en la CDMX que se distingue por ser operado únicamente por mujeres y desde la pandemia, fundó junto con siete bartenders mujeres la iniciativa Mexico Bartenders Guild (IG: @mxbgoficial).

“Es una experiencia para llevar hasta tu casa la experiencia de coctelería de un bar, pero privada; también hacemos videos en vivo y un poco la idea es apoyar a los bartenders mexicanos a que no se desanimen; tenemos que seguir activos en esta pandemia”, dice Claudia.

Receta Fernet Mulle

Claudia Cabrera es embajadora del licor de hierbas Fernet-Branca, con el que ha elaborado recetas ya famosas y exclusivas del bar (uno de ellos, “El Fernandito”, ha sido reconocido por la Asociación Internacional de Bartenders como uno de los “drinks de la nueva era”).

En exclusiva para KENA nos regala una receta totalmente nueva:

Coctel Fernet Mulle

Ingredientes:

50 ml de Fernet-Branca

20 ml de jugo de limón

Top de cerveza de jengibre

Hojas de hierbabuena como garnish.

Preparación:

Enfría un vaso largo, agrega el Fernet-Branca y el jugo de limón, rellena el vaso con cerveza de jengibre, incorpora los ingredientes suavemente. Activa la hierbabuena y úsala para decorar.

(La foto de arriba lo ilustra).

LASS BARTENDERS MEXICANAS DE NIVEL MUNDIAL

Fátima León

Ganadora del World Class México 2017 y octava finalista de su versión internacional Bartender of the Year, ha sido bartender nada menos que del mundialmente premiado bar Fifty Mils, dentro del hotel Four Seasons y embajadora de marcas como Johnnie Walker y Don Julio. Fátima decidió estudiar gastronomía para fortalecer su conocimiento de los ingredientes y es una estudiosa de la química y las temperaturas de los licores.

Mafer Tejada

Empezó en la industria hace más de 10 años y logró un nombre propio con su trabajo en la famosa Licorería Limantour de la colonia Roma. En 2015 ganó el premio World Class México que distingue al mejor bartender del país, y ha sido una de las representantes más connotadas de México. Ha sido embajadora de Bombay Sapphire, Jack Daniels Tennessee y Tequila Herradura.

Fabiola Padilla

Con apenas 25 años, la mexicana se hizo de un nombre tras la barra del bar de Cosme, el famoso y laureado restaurante de Enrique Olvera en Nueva York y antes en el Diego. En 2019 decidió dejar la Gran Manzana para abrir su propio bar en el place to be del turismo en México: San Miguel de Allende. Se llama Bekeb y está en la terraza del hotel boutique Casa Hoyos.

Yess Flores

Actualmente es la whisky specialist de The Glenfiddich, única mujer en ostentar este nivel en una línea Premium como bartender. Vivió durante siete años en París donde estudió canto y música mientras comenzaba como bartender en el refinado Gentleman 1919, Moonshiner y Candelaria. A su regreso a México hizo lo propio en Zinco Jazz Club, el Xaman y diversas consultorías para bares del país . ¿Así o más cool?