¿Clóset ligero o pesado?, ¿cuál tienes?, ¿cuál prefieres? Un detox en tu armario para alivianar y despejar un poco el espacio no estaría mal, ¿no crees?

Limpia, saca y tira todo eso que ya no sirve o no te sirve. ¿No has escuchado que cuando acumulas cosas viejas que no sirven estás alimentado a las energías negativas? Eso pasa también en el clóset …

Imagina una mañana de trabajo, apurada, abres tu clóset y visualizas todo organizado y limpio… De eso se trata.

¿Qué día es hoy?: día de Clóset Detox

Organiza tus prendas por categorías

Las que ya no sirven: cualquier prenda que ya no sea de tu talla, que no vaya con tu personalidad o que no te ayude a cumplir tus objetivos no deberían de estar en tu guardarropa.

Pendiente con esto:

Revisa tus prendas y separa las que sólo están sucias, les falta un botón, el largo no es el correcto, o necesita un tipo de compostura pero no te ha dado tiempo de llevarlo al sastre, separarlas en una bolsa y es el momento ideal para arreglarlas o mandarlas a un buen costurero.

La ventaja es que en esta época hay muchos que ofrecen el servicio de recolección y entrega a domicilio.

¿Y los accesorios?

Es la categoría que menos atención le ponemos. Pero es muy fácil, bolsas y zapatos desgastados o rayados, adiós.

Por ejemplo, esa joyería oxidada, manchada o incompleta también se tiene que ir. ¿Te colocarías algo dañado? Entonces ¡bye bye!

¿Qué se hace con todas las prendas que se sacaron?

Hay varias opciones:

Donarlas

Regalar o intercambiar a un amigo o familiar

Venderlas para sacar un dinerito extra

Bolsa de basura: solamente lo que está manchado o roto de manera irreparable, ropa interior y de ejercicio.

Ahora, haz una lista de todo lo que te hace falta después de este detox. Puedes reponer de forma inteligente y no exagerada. Si te hace falta una camisa blanca, ¿para qué comprar dos?

Información sugerida por Accua Mx