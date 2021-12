La llegada del 2022 es la oportunidad perfecta para realizar un détox de clóset, esto te permitirá no sólo liberar espacio, sino también renovar energías para un iniciar un nuevo ciclo con hábitos de consumo más sustentables, pero ¿Qué pasa cuando nos encontramos con el dilema de qué prendas quedarse y cuáles dejar ir?

Y para el 2022… Un détox de clóset

¡No te preocupes! Porque el Style Team de GoTrendier nos comparte una guía práctica para iniciar hacer tu propio détox de clóset e iniciar el 2022 con un armario reluciente:

Saca tus trapitos al sol

Algunas veces no nos damos cuenta de toda la ropa que tenemos hasta que la vemos junta, por ello, el primer paso es sacar toda tu ropa, de esta manera podrás ir separando entre lo que ya no te queda, lo que no te gusta y la ropa de la que ya te habías olvidado.

Si no te la has puesto en los últimos 6 meses, es hora de dejarla ir

En ocasiones tenemos ropa sin usar porque pensamos: “¿y si me hace falta después?” o “tal vez más adelante me vuelva a quedar” Si tienes prendas que no han visto la luz del exterior en un largo periodo, significa que ya no te la vas a volver a poner, ¡no insistas! Mejor, dona esa ropa o véndela y dale una verdadera oportunidad de ser usada.

¿Donar, vender o reciclar?

Sabías que el cuidado de las prendas representa hasta el 75% de la huella de carbono de estas piezas, esto quiere decir que la producción de ropa no es la única responsable de su impacto ambiental ¡Nosotros también somos corresponsables! Por ello es tan importante el manejo de la ropa, una vez que termina su ciclo contigo.

Si estás pensando en donarla o venderla, ésta debe estar en buenas condiciones, no se trata de deshacerte de las cosas, se trata de darles una segunda vida. Por lo que las prendas que ya no están en buenas condiciones es mejor llevarlas a reciclar a algún centro de acopio especializado en textiles.

Por el contrario, si tus prendas están en buenas condiciones puedes separarlas para donación y venta. Te recomendamos que las prendas básicas y abrigadoras las destines a donación y vendas la ropa más elaborada, así como los accesorios.

Y ahora, ¿cómo organizo las prendas que conservaré?

Una vez que ya decidiste qué prendas conservar, te recomendamos utilizar organizadores para acomodar la ropa por categorías, con esto tendrás un panorama más amplio al momento de elegir qué ponerte. Recuerda que blusas, camisas, vestidos, blazers, pantalones de vestir y abrigos, deben ir colgados y no doblados, de este modo evitarás que se deformen y extenderás su vida útil.

¿Has oído del clóset cápsula?

Si de plano sientes que necesitas un armario más funcional, te recomendamos probar con un clóset cápsula.

El clóset cápsula es un armario construido a partir de prendas básicas de buena calidad y que combinadas entre sí pueden crear diferentes outfits.

Es muy fácil implementar este método, solo debes elegir de forma inteligente un cierto número de piezas básicas que puedan servirte para hacer miles de combinaciones diferentes a la hora de vestirte y así no solo tengas prendas arrumbadas en el fondo de tu clóset porque no supiste cómo usarlas.

Esta modalidad responde al lema “más vale calidad que cantidad” Además, es una excelente forma de combatir el consumo desmedido de textiles.

Con estos sencillos tips lograrás un clóset ordenado, renovado y más sustentable para iniciar este 2022.

Fuente: GoTrendier