¿Comienzas Gym? Los siguientes productos son buenísimos a la hora de entrenar, pero no si apenas comienzas debido a diversas razones. De igual manera, si llevas un tiempo entrenando o si deseas guardar este post para cuando tengas un tiempo te dejamos los precios y links para que puedas adquirirlo en su momento.

Suplementos

Los suplementos alimenticios son increíbles a la hora de entrenar pero no al principio y no para todas las personas. Por lo general no comienzas con un entrenamiento pesado, si te alimentas bien es suficiente. Más adelante si podrás necesitarlo y lo mejor será que tu entrenador o nutricionista te recomiende alguno. De igual manera este de acá puede ser una opción.

$548 pesos

Cinturones

Los cinturones son como una especia de señal de estatus dentro del gym, pero la verdad es que solo es necesario para cuando vas a cargar mucho peso. Nuevamente, como no vas el primer día de gym por los 100kg no tendrás que invertir en ello de buenas a primeras.

$322

Zapatos para correr

Los zapatos para correr son maravillosos para correr porque para eso están hechos, pero no te los recomiendo para digamos hacer pesas o sentadillas ya que estos no te darán la estabilidad que necesitas.

$1,010

Colchón para barra

En el colchón para barra, más que no utilizarlo al principio es una cuestión de dónde utilizarlo. En el hip Thrust es perfecto ya que cumple la función, no molesta en la pelvis. En otros ejercicios como sentadillas con pesas no solo es mala idea sino peligroso para nuestra salud, ya que altera el posicionamiento de nuestra columna.

$199

Ahora sabes en lo que no debes invertir cuando comienzas el gym. Poco a poco aprenderás más sobre este tema y te convertirás en toda una experta.