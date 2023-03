La época de los festivales ya está aquí. Además de la emoción del evento mismo, lo más divertido es pensar y llevar a cabo el outfit para dicha ocasión. Acá te comparto algunos tips para derrochar estilo en un festival.

Mascada

Las mascadas son coloridas, los festivales son coloridos, ¡van muy bien la una junto a la otra y por ello no se te debe olvidar tu mascada! Lo mejor de todo es que puedes utilizarla de mil y un maneras, en distintos lugares y según lo que deseas crear combinaciones increíbles.

Lentes de sol

La era de los lentes de sol aburridos terminó hace tiempo. Hay distintos estilos colores y tamaños para que puedas escoger el que mejor te luce. Recuerda que en los festivales el sol brillará y tú estarás, probablemente, a campo abierto.

Popsocket

Un accesorio complementario del que a veces nos olvidamos. Este pequeño detallito puede complementar tu outfit muy bien. Si es algo muy colorido opta por un popsocket igual.

Crossbody Bags

Un bolso pequeño siempre es necesario. Siempre deberás llevar cosas importantes como agua, credencial y celular. Puedes escoger uno que vaya con tu look del día y tenerlo siempre a la mano para lo que necesites.

Glitter para el cuerpo

El glitter, la pedrería y todo lo que brille es bienvenido. Ahora podemos encontrar múltiples opciones de glitter corporal, con más o menos duración más o menos calidad. Tan sólo recuerda que este producto está hecho a base de micro plásticos y por ende no son muy buenos para el planeta. Aunque sean en muchas ocasiones un must, realmente no es muy recomendable de utilizar.

¿Qué otro tip para derrochar estilo en un festival conoces?

Fuente: popsocketsmexico