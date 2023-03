Si eres fan de la música de los 90, el concierto «Soundtrack, el playlist de tu vida» es para ti. Será este sábado 11 de marzo en el Velódromo Olímpico de la CDMX y promete ponerse buenísimo.

Tengo en el teléfono a Claudia Vázquez, integrante del grupo Postdata (¿te acuerdas de «Ingrato Amor»?), después de saludarnos, le pregunto todo sobre el concierto que está a sólo unos días de suceder, el cual nos tiene a las dos súper mega híper emocionadas.

Bianca: Claudia, ¿por qué crees que tenemos tanta añoranza por la música del pasado? ¿Por qué crees que están tan de moda los reencuentros y todos estos throwbacks a la música de los 80 y 90?

Claudia: No es que crea, estoy segura que es porque la música de aquel entonces era mejor que la de ahorita. Habrá gente a la que le guste lo que están escuchando hoy nuestros jóvenes, pero yo no sé ni cómo llamarle a eso. Entonces yo creo que esa añoranza, esos recuerdos de esos ritmos noventeros, de esas letras lindas, románticas, inocentes… ahorita es nuestro momento de compartirlos con las nuevas generaciones y eso está padrísimo.

B: Hay una frase que dice ‘Siembra expectativas y cosecha desilusiones’. Cuéntame de todo esto que ha traído consigo «Soundtrack», ¿qué no ha salido cómo tú esperabas? ¿Qué ha salido mejor o qué ha salido peor de lo que tú te imaginabas?

C: Todo esto que se ha organizado por parte de Arturo Flores, Adaír y Salvador Uribe ha sido buenísimo, además hace poco se unió Jonathan Tonatiuh, un RP buenísimo que nos ha llevado a programas muy importantes, ahora sí que para mí todo ha sido color de rosa, ¡estoy feliz! Lo único que no me gusta es cuando nos cambian la agenda sin avisar o cuando nos dan muy poquito tiempo en los programas, pero fuera de eso, estoy feliz porque aquí no hay divos, no hay egos, todos nos cuidamos, nos reímos y remamos para el mismo lado. No tengo nada de qué quejarme, más bien agradecer a los productores el haberme incluido en «Sountrack, la gira».

B: Durante los ensayos, ¿con quién has hecho más click, con quién echas más relajo?

C: Pues mira, desde el principio –ellos ya habían hecho Morelia y yo me incorporé en Guadalajara– y me acogieron de una manera fantástica, pero ahora sí que mis cuates, mis cuates son Cox y los niños de Ragazzi porque son los que viven en la CDMX. Yo adoro a los Vaselinos, pero unos están en Monterrey, la única que vive aquí es Ariadna, pero es mamá, entonces no es lo mismo. Sin embargo, cuando nos juntamos todos, nos llevamos muy bien, nos apapachamos mucho.

B: ¿Qué otros proyectos traes ahorita? Aprovechando el moméntum, ¿estás pensando en escribir un libro, lanzar un curso, hacer conferencias, abrir un restaurante?

C: Fíjate que no. Estoy en una obra en el teatro Xola, que invito a todos a ver, se llama «Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve». Yo no actúo sino que voy narrando lo que va pasando, ya pronto vamos a cumplir mil 500 representaciones y estoy muy feliz. No se me ha empalmado para nada con «Soundtrack» porque la obra es en fin de semana y acá los ensayos son entre semana, nos convocan por grupos para ensayar con los músicos, así que todo muy bien, sin interferencias de ningún tipo.

¡Toma nota! Si tienes los medio$ y quieres a algunos o todos los artistas de «Soundtrack» en tu fiesta, ¡¡¡los puedes contratar!!! Ellos son muy felices de cantar en eventos privados, así que contáctalos sin temor de Dios.

B: Antes de despedirnos, Claudia. En todo este tiempo desde que te uniste a «Soundtrack», ¿qué pregunta no te han hecho que tú quieras responder? Para que nos la respondas en esta entrevista para las lectoras de Kena.

C: Ninguna… Más bien al revés, no me han hecho una pregunta que no quisiera responder, eso sí. Yo pensé que a lo mejor me la iban a hacer a cada rato ¡y nadie me ha preguntado!: «¿Por qué no están en este proyecto mis compañeros de Postdata?». Porque de hecho nosotros ya estamos juntos otra vez, hicimos un disco fantástico antes de la pandemia que no pudimos estrenar como nosotros queríamos, pero estamos haciendo fechas y ya tenemos cuatro más, cada fin de mes a partir de junio en Dejavu Night Hall, en Coyoacán. Pero bueno, nadie me ha hecho esa pregunta y yo digo «Qué bueno, ¡mejor!».

Finalmente decirte, querida lectora, que si eres fan de Claudia y la quieres oír más cerquita, tienes la oportunidad de hacerlo los jueves, pues la acaban de contratar para cantar en Centanni, un restaurante de comida italiana en Polanco. Pero primero lánzate al concierto de «Sountrack» porque la fiesta se va a poner B-U-E-N-Í-S-I-M-A.