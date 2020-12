Hace algunos días reflexionaba sobre las varias veces en que agregué a mi lista de propósito de año nuevo el dejar de consumir alimentos de origen animal, en especial el salami porque me gustaba mucho… aunque en retrospectiva me parece que lo que disfrutaba eran los condimentos. En fin, el caso es que ningún año en que me lo puse como meta, lo cumplí.

Me doy cuenta que en aquellos años no estaba preparada para mi transición al veganismo, esta forma de vida lleva un tiempo particular, un camino individual y una experiencia única para cada persona, especialmente porque no es sólo un cambio de dieta, es una transformación de conciencia, de hábitos y de visión de las especies animales del mundo en general.

Primeros pasos

Sea o no una resolución de año nuevo, al transitar al veganismo toma en cuenta y reflexiona internamente la o las razones por la que lo estás haciendo, debes asegurarte que esta o estas son muy claras, tienen todo el sentido y son convincentes para ti. Cuando posees este sustento ideológico, los obstáculos venideros son más sencillos de superar.

Otro elemento a tomar en cuenta es tu documentación, es decir, tener toda la información asertiva ya digerida y un plan para comenzar esta transformación, por ejemplo: localizar algún especialista de nutrición para que te ayude, hacerlo por tu cuenta sustituyendo una o dos comidas al día o cambiar paulatinamente los alimentos animales por vegetales.

Trazar una ruta es importante y te facilitará todo el proceso.

Algo que recomiendo en esta etapa es buscar apoyo de otros veganes, ya sea físico o virtual, ¿cómo? Asistiendo a eventos e convivencia (difícil en pandemia), yendo a restaurantes, siguiendo algún líder o lideresa de opinión sobre el tema o incorporándote a grupos de Facebook, hay muchísima variedad y seguro hay uno en de tu ciudad.

Veganiza tu vida

Como herramienta de buena información y de apoyo en la transición al veganismo he creado el podcast Veganiza tu vida, el cual se encuentra actualmente en su segunda temporada. En cada episodio se abordan temas de interés general y con especialistas en el tema en cuestión para hacer viable la veganización, total o parcial, de forma conveniente y al ritmo de cada persona. Les será muy útil escucharlo, lo pueden seguir quincenalmente en todas las plataformas de reproducción a través de este link: https://linktr.ee/laurasainz

Este 2021 #GoVegan