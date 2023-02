Como seres humanos es común compartir metas: como ser felices, tener salud, abundancia material y un buen trabajo o realización profesional, sin embargo, en la cotidianidad, pocas veces usamos la energía a nuestro favor para manifestar estos aspectos en la vida. Soy Panterita, guía espiritual, y el día de hoy te comparto mis mejores consejos para manifestar el mejor año de tu vida.

El primer trimestre del año

La energía de los primeros meses del año (enero-febrero-marzo) es importante, porque nos ayudará a marcar la vibración para el resto del año. Para ello, de mucho depende nuestra actitud hacia la vida, así como la manera en la que recibimos el año nuevo. Sin embargo, si sientes este año no has iniciado precisamente con el pie derecho, no te preocupes, estás a tiempo de cambiar las cosas a tu favor.

Como te decía, la energía y la vibración personal juegan un papel muy importante para atraer lo mejor a nuestra vida y cumplir nuestros propósitos. Sé que es idílico el mantenernos en una perpetua actitud positiva, pero lo ideal, si 10 es la vibración perfecta de amor y felicidad, es mantenernos en un promedio de vibración de 7 u 8, es decir estables y comprometidas con nuestro bienestar interior.

La vibración se relaciona con nuestras emociones y la forma en la que vemos la vida (incluyendo palabra y pensamiento), y cómo nos relacionamos con los demás. Existen diferentes tipos de vibración; los más elevados son iluminación, paz, alegría y amor, mientras que los más densos son cuando sentimos culpa, apatía o sufrimiento. Generalmente, lo que buscamos manifestar está en grados altos de vibración, por lo que a fin de alinearnos con esta energía y recibir cosas buenas todo el año, puedes hacer varias cosas.

Secretos para la atracción:

Fluye: Uno de los principios más importantes de la Ley de Atracción, indica que no debemos aferrarnos a que el resultado sea exactamente tal cual lo queremos, porque el Universo nunca nos traerá algo peor a nuestras expectativas, sino una, dos o hasta tres veces mejor. Por ello, confía en el proceso, confía en que el resultado será el idóneo para ti y suelta el control.

Te aseguro que si le das una oportunidad a lo nuevo encontrarás que serás más feliz de lo que imaginaste. Incluso puedes darte cuenta con el tiempo que lo que te trae paz y alegría es algo que nunca consideraste antes, o una necesidad interna.

Agradece: Lo mejor de agradecer es que lo puedes hacer en todos lados. Es un acto pequeño de consciencia bastante poderoso que eleva la vibración en grandes proporciones. Entonces, cuando sientas que te nazca del corazón, agradece tu vida, lo que tienes AHORA y que muchas veces no valoramos por pensar en lo que vendrá mañana. Agradece por tu familia y por todo lo importante en tu vida. Te recomiendo mucho que hagas de esta práctica un hábito, ¡cambiará tu vida! Si no sabes cómo empezar, yo te ayudo gratis.

Visualiza: Busca un sitio tranquilo y cierra los ojos, luego, comienza a imaginar el momento en el que aquello que deseas se manifiesta, imagina tu rostro, el de tus seres queridos, y sobre todo, trae al presente esos sentimientos de alegría, felicidad y gratitud; siente como si eso que deseas ya estuviera aquí y cómo tu vida cambia a mejorar gracias a eso. Al terminar no olvides agradecer.

Medita: Esta es otra práctica espiritual común que eleva la vibración y que es cada vez más común debido a su potencial para conectar con uno mismo y con el mundo que nos rodea. Puedes meditar antes de visualizar, y dedicar algunos momentos al día o a la semana para respirar profundamente y conectar con tu interior, cuando te sientas relajada y en paz, puedes proceder a visualizar.

Aprovecha tus recursos: Actúa cuando sea necesario y cuando percibas una buena oportunidad para alcanzar tus objetivos; la energía es importante, sí, pero también debes detonarla, y para hacerlo de la manera más positiva posible puedes hacerlo utilizando tus dones espirituales y físicos.

Por ejemplo, si eres buena escribiendo y han abierto una vacante en la empresa de tu interés, usa tus habilidades para redactar tu solicitud. O si has detectado que la intuición es tu fuerte o algo que te gustaría desarrollar más, entonces aprende a confiar poco a poco en este poder personal para tomar las mejores decisiones.

Por último, ríe con ganas, canta, baila, ora, rodéate de personas con alta vibración: agradecidas, leales, de confianza. Eso sí, nadie es perfecto, por lo que también aprende a perdonar, a perdonarte, y escribe tus propósitos, ¡te aseguro que este año es tu año! Bendiciones de amor, luz y energía divina.

–Panterita–

Sobre Panterita Roch:

Sandra Elisa “Panterita” Roch es la fundadora de “SER By Panterita”, una plataforma de crecimiento personal y espiritual. Desde hace más de 10 años ha estudiado diferentes técnicas de manejo de energía, basadas en 4 pilares fundamentales: el cuerpo, la mente, la energía y las emociones. Lo que la ha llevado a prepararse y convertirse en Coach y Terapeuta holística.

