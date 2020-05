“Tu comunicación externa es un reflejo de tu comunicación interna”

Por: Ana Pazos*

La conducta asertiva implica que te expreses de forma directa, clara y congruente, estando consciente de tus sentimientos y pensamientos.

También comprender tus necesidades, hacerte responsable de tus emociones y conectar con los demás.

Algunas técnicas para ser más asertiva

Técnica 1

Ejemplo usando esta técnica:

Haz una lista de situaciones de estrés que tienes con tu hijo y haz este ejercicio con los siguientes pasos:

1 Describe la conducta: «Hija, he visto que no has hecho tu tarea esta semana».

2 Expresa sentimientos: «Siento que cuando te doy una orden no me escuchas y estoy preocupada por eso».

3 Crea empatía: «¿Está pasando algo malo? ¿Te sientes incómoda con esto? ¿Por qué no estás prestando atención a estas indicaciones?»

4 Negocia un cambio: «¿Qué propones hacer para cambiar esa situación? Si son hijos pequeños no es posible que ellos nos den estas opciones pero como mamá tu puedes darles alternativas.»

5 Establece consecuencias positivas: «Si terminas la tarea a tiempo tendrás más tiempo para jugar, no te regañaré, te sentirás más feliz y libre.»

6 Consecuencias negativas que se van a evitar si hay un cambio de conducta: «Si haces tu tarea, no estarás al final de tu clase y no te sentirás menos que tus compañeros.»

También es importante que hagas un ejercicio contigo misma. ¿Qué esta pasando contigo?, ponte en tercera persona y mira tu conducta, ¿qué quieres hacer diferente aun estando en un entorno negativo?, estresada siendo maestra, madre etc.. ¿Cómo puedes diseñar una rutina para ti diferente donde te das un tiempo para recargar energías, para equilibrar tus emociones y así poder hacer un plan de acción de cómo vas a manejar esta situación (trabajo, ejercicio, la casa, los hijos, el esposo, tiempo para relajarte, tiempo para apapacharte a ti)? ¡¡Este es el desafío!!

Enfocarte en buscar soluciones para diseñar una agenda más programada y enfocada, que te permita cumplir con todo lo que te propones y seguir con el plan.

Te recomiendo hablar con tu esposo, para dividir las tareas con los niños, ser equipo y que los dos tengan tiempo de distracción y también de pareja.

Otros puntos importantes para tomar en cuenta

1. Observa y comunica los HECHOS sin juzgar

Al describir lo que has observado sin juicio aumentarás las probabilidades de que te escuchen, evitando que se pongan a la defensiva de inmediato.

2. Identifica y expresa tus sentimientos

Camino a la Acción

3. Haz una petición concreta

Expresa claramente lo que quieres o esperas de los demás.

Céntrate en lo que quieres y sé lo más específica posible. Convierte tus peticiones en acciones concretas que los demás puedan realizar.

El alma de la comunicación asertiva es la empatía, tu habilidad de conectar con tus propias necesidades y las de los demás para encontrar puntos de colaboración.

Empieza a practicarla y comprobarás su poder para conectar con las personas.

La mejor forma de ejecutar lo que quieres para el cambio es trabajar con un plan de acción semanal para implementar en tu día a día un número de acciones que estás segura que puedes cumplir y empezar a ser más ASERTIVA EN TU COMUNICACIÓN CON TUS HIJOS PARA CREAR MÁS CONEXIÓN.

*Tu coach y amiga

@anapazoslifecoach

