Hace poco escuché una pequeña clase sobre cómo tocar guitarra y me pareció bastante interesante. Desde hace tiempo he querido aprender pero se me complica demasiado el comenzar y por sobre todo, por dónde comenzar. ¿Debo leer partituras? ¿O quizá aprender a tocar mis canciones favoritas? La verdad es que ninguna de estas dos es la mejor manera para empezar y he aquí los tips de la pequeña clase a la que “asistí” y les quiero compartir

Comenzar es lo más difícil

Los comienzos suelen ser difíciles, en la música muchísimo más. Debes aprender a desarrollar el oído, posicionar los dedos y crearte esos molestos callos que mucho te ayudaran.

Práctica y más práctica

Necesitas dedicarle muchísimo tiempo ya que hay mucho por aprender y recordar, tocar un instrumento es como aprender un nuevo idioma por lo que no serás un experto en 3 meses. Por lo general pueden pasar años antes de que puedas tocar como todo un profesional, pero esto depende también de cuánto tiempo le dedicas al día o semana.

Todo es memoria muscular

Tocar guitarra es como andar en bicicleta. Si aprendes a tocar muy bien y en algún momento lo dejas, al retomarlo tus dedos recordarán por ti.

Aprende las tres maneras de tocar

Las tres maneras de tocar son: rasgado, punteo y arpegios. Lo mejor será alternar entre el aprendizaje de ellas para dominarlas de manera equitativa.

Memorízalo todo

Así es, necesitas memorizar todos los acordes, el La, el Mi, el Sol menor, etc. Son muchísimas cosas que debes recordar y aprender por lo que deberás enfocarte de lleno y realmente amar lo que haces, si no fácilmente lo dejarás.

Y estos son los pequeños tips para aprender a tocar guitarra, ¿te han sido de ayuda?