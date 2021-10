Todo es válido cuando se trata del descanso de nuestros bebés. Recuerda estos consejos para la hora de dormir de tu pequeño, así lograrás que pueda tener un descanso reparador, tranquilo y seguro.

Los expertos pediátricos aconsejan vigilar el sueño del bebé durante los primeros meses de vida. La recomendación es que duerma cerca de mamá, en la habitación con los padres, ya que opinan que la proximidad tiene muchas ventajas:

Facilita la alimentación nocturna y el cuidado del recién nacido.

Transmite bienestar y serenidad entre padres y bebé fomentando su vínculo.

De acuerdo con algunos estudios, dormir cerca del bebé reduce un 50% el riesgo de contraer SIDS (síndrome de muerte de cuna), que puede afectar al bebé durante el primer año de vida.

Consejos para la hora de dormir y… ¡Dulces sueños!

Algunos consejos para que el bebé duerma tranquilo y ¡seguro!

1. El bebé debe dormir cerca, pero no en la cama con los padres: debido a que durante los primeros meses de vida puede correr el riesgo de sofocación o sobrecalentamiento, lo ideal es que el bebé duerma en su cuna o colecho junto a la cama de los padres, así sentirá la presencia del adulto. Además, tendrá mayor seguridad y los adultos podrán dormir más tranquilos, lo que les brindará unas cuantas horas más de sueño.

2. Debe dormir boca arriba: para evitar el síndrome de muerte de cuna, es importante que el bebé duerma sobre una superficie plana o rígida, boca arriba, con su espalda relajada y evitando los cojines o los materiales suaves y voluminosos. Los cojines para la lactancia son útiles si el bebé está despierto, pero no deben usarse para dormir.

3. El uso del humidificador en la habitación: algunos pediatras recomiendan el uso de los humidificadores, ya que ayudan a restaurar el nivel óptimo de humedad en la habitación.

El Humifresh cuenta con tecnología por ultrasonido que lo hace seguro para toda la familia, es silencioso e ideal para el descanso.

Algunos tienen una luz LED, con diferentes luces y secuencias a elegir, la idea es hacer más tranquilo y acogedor el ambiente de descanso de tu pequeño.

4. No es necesario cubrir en exceso al bebé: no es necesario el uso excesivo de mantas o edredones voluminosos, ya que solo sobrecalientan la habitación y no permiten un sueño tranquilo. Igualmente, la cuna debe estar lo más lejos de las ventanas y radiadores.

5. Dedicar tiempo a la hora del baño: es un momento en que se crean vínculos entre padres e hijos, se puede dar masaje al bebé y hablarle.

Es importante cuidar la temperatura del agua, pues ayudará al cuidado de la piel y a que el momento se disfrute mucho más. Al terminar, el uso de alguna crema, loción o aceite de lavanda, terminará por relajarlo para que pueda disfrutar de su sueño.

Fuente: Chicco