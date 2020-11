A muchas nos dio dolor de estómago cuando nos dijeron «señora» por primera vez. ¡Arggg!, ¿eso significa que somos viejas? Con el paso del tiempo te vas acostumbrando, pero ¿qué pasa cuando llegamos a la cuarta década y «se espera» que ya seamos unas señoras luciendo… señoriales?

¿Cómo se supone que tenemos que lucir en cada década? La mejor respuesta que podemos darles es: como nos sintamos cómodas, guapas, sexys… ¡divis! A mí muy seguido me dicen que luzco mucho menor de los años que tengo (la edad que sea), pero, ¿cómo se supone que debo lucir, insisto, a mi edad?

Las nuevas cuarentonas

¡Ay, qué susto!, ya somos «cuarentonas»… y con ello viene una carga enorme de… viejitud, así que… ¡vamos a quitar esos estigmas!

Me acerqué a los expertos de Lorena Studio para preguntarles cuáles son los cortes que vienen para esta temporada para nosotras, las mayores de 30 y 40s… las «nuevas señoras».

«Cada temporada vemos propuestas que no necesariamente son completamente nuevas o completamente innovadoras y esto es por que al igual que las tendencias en el color del cabello, algunos de estos estilos han estado «de moda» en un momento u otro, y algunos nunca «salieron» del todo pero de repente tienen un boom y empezamos a verlos en todas partes, especialmente en celebridades, it girls e influencers internacionales», pero… ¿qué podemos adaptar para nosotras que ya no somos teens o estamos en los veintes?

Estos son algunos de los cortes que de acuerdo a los expertos de Leonora Studio veremos próximamente y que resultan perfectos para mujeres a partir de los 40 años.

El regreso de las capas

El corte recto puede estar a punto de desaparecer, las tendencias de corte han sido hacía cortes de un solo largo y bobs muy pesados, pero es hora de dar forma y movimiento, y esto se logra con cortes de capas sutiles de diferentes lagos que nos da textura natural creando suavidad alrededor de la cara. Se ve muy bien en cabellos lisos, ondulados y sin importar si tu pelo es corto, mediano o largo.

Para darle aún más frescura puedes agregar un fleco despeinado que va ideal con este estilo de corte.

Pixie Cut

¿Ya experimentaste con los bobs? ¿Porque no intentar este corte de cabello?

Este es un corte aproximadamente de 2 cm a 7 cm de largo que puede ser de una sola longitud o más corto en la parte posterior / laterales y más largo en la parte superior.

La versión de 2021 es más corta de lo que hemos visto antes, este aspecto tiene menos movimiento en general y frescura.

Lob Asimétrico

Este es el que yo me acabo de hacer y ¡lo amo!

Para lograr este corte el pelo debe de estar corto en la parte de atrás y más largo en la parte frontal. Lo mejor del Lob asimétrico es que le queda bien a una variedad de tipos de cabello y texturas, por lo que puede ser versátil.

El equipo de Leonora Studio también nos aconseja que es fundamental mantener un cabello sano e hidratado para lograr la mejor versión de cada estilo, aconsejan hacerte un tratamiento de reestructura o hidratación por lo menos cada seis meses.

