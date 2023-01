Esta es una lista de cosas que entiendes a tus 30, pero que necesitabas comprender a los 20. Si aún te encuentras en el segundo rango, estás a tiempo de interiorizar este pequeño aprendizaje, cosas sencillas de las que muchas veces no nos percatamos.

La carrera no lo es todo

Los estudios y títulos si son una meta para muchos pero, no creas que es el final del camino. Tampoco creas que, sí o sí te dedicarás a ello que estudiaste. La vida da muchas vueltas y puede que termines ejerciendo algo completamente diferente y eso está muy bien.

No copies a alguien más

A los 20 la vida social tiende a estar en su punto más alto. La aceptación social también tiene un papel importante y es por ello que muchas veces imitamos a quienes parecen tener nuestro ideal de vida. Debes comprender que esta es una etapa de ensayo y error y todos hacen cosas diferentes. Dedícate a hacer lo que creas mejor con tu vida y aprende de tus propios errores.

Elige bien a tus amigos

Los amigos de la fiesta no son tus amigos, solo son amigos de peda y en general, no estarán ahí en las buenas y en las malas. Los que sí están en todo momento son los que realmente importan y por sobre todo nunca los pongas detrás de alguna relación.

Las crisis se normalizan

En los 20 comienzas a tener crisis sobre todo y piensas que es el fin del mundo. Además, nunca te sientes más vieja que cuando estás en tus 20s y sientes que «has perdido tu vida». Crees que cuando ya te estabilices serás feliz pero este es solo el principio. Las crisis siempre estarán solo que ya se normalizan y aprendes a aceptarlas como algo cotidiano de la vida.

Aprende a estar sola

Cada vez pasarás más tiempo contigo misma. Es por ello que debes aprender a hacer las paces con tu ser y llevártelas bien porque, al final, serás quien siempre te acompañe.

No dejes tus hobbies

Los hobbies alimentan el espíritu. Aunque no te dediques a ello en el sentido laboral, nunca dejes tus pasiones porque son parte importante de ti y representan a tu ser y tu personalidad.

Llora con fuerza

No te apenes de llorar es normal y sano. No creas eso de que los adultos no lloran porque es probable que mientras más adulto seas, más llorarás porque aprendiste a aceptar tus emociones y eso está muy bien.

Identifica tus prioridades y no las de otros

No te dejes guiar por lo que alguien más desea para su vida. Tampoco te dejes arrastrar por sus sueños para conservar esa amistad. Al final los caminos de la vida llevan a todos a lugares diferentes. Enfócate en tus prioridades y nunca seas un peo o pilar en las de alguien más.

No te quedes con el “échale ganas”

Hay que aceptar que no todo se resuelve con echarle ganas. Antes que nada identifica aquello a lo que de verdad necesitas enfocarte y crea un plan de acción impulsado por la disciplina y la motivación. Tampoco creas en eso de que, si es para ti se te dará porque si no haces absolutamente nada todo seguirá igual.

¿Qué otras cosas que entiendes a tus 30 pero que deberías conocer a los 20 agregarías?