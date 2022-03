Los 30 suponen la etapa de la estabilidad para muchos, para otros puede que sea el comienzo de ella. Supone el fin de la crisis de los 20, donde ya te sientes un poco más preparad@ para los trámites adultos y el mundo real. Si importar en cual situación te encuentres, existen diversas acciones que harán de tus 30 una década inolvidable y construirán una mejor vida en las siguientes.

¡Establece metas y prioridades!

Cualquier edad es buena pero, a medida que pasa el tiempo tienes muchas cosas en la cual enfocarte. La familia, los amigos, las finanzas, tener o no tener hijos, trabajar o emprender y pare de contar. Puedes hacer todo pero no todo a la vez así que debes establecer en qué enfocar tu energía y tampoco desesperes, que de seguro has logrado cosas increíbles llegados a esta edad. Puedes con la nueva meta que te propongas alcanzar.

Date más amor y cuida tu salud

El mejor momento para comenzar es ahora. Planea una agenda con visitas regulares a tus médicos, realiza chequeos constantes y deja los malos hábitos atrás. Se ha comprobado que las personas con adicción al tabaquismo tienen una tasa de mortalidad mucho más baja, si lo dejan a los 30.

Agradece lo que tienes y enfócate en ti

A esta edad, se suele enfocar en crear una vida más sólida y estable. La vida de los 30 supone un nuevo ciclo de madurez, en donde el «qué hacen los demás» no te debe importar. Vive tu vida y no la de otros, agradece lo que tienes y lo que tendrás porque si luchas por lo que deseas, de seguro lo tendrás. No te compares con otros, no esperes agradarles a todos, acéptate cómo eres.

¡Deshazte de esa carga!

Deja de pensar en ese crayón que prestaste y nunca te devolvieron en la infancia. No puedes ir por la vida arrastrando un baúl pesado de rencores y arrepentimientos. Perdona y olvida errores de los demás y sobre todo perdónate a ti. Todo ello supone un desgaste mental que realmente no necesitas.

¿Qué tan bien duermes? ¿Puedes hacerlo mejor?

Dormir bien es primordial para funcionar correctamente. Trasnocharte un par de veces al día o la semana no te supone ningún problema, pero ¿qué me dices de repetir la misma conducta por muchas décadas? ¿Aún crees que no genera riesgos a la larga en tu salud? Dormir menos podría llegar a acortar tu vida de manera muy considerable.