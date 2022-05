Los 30 es la edad en la que podemos –o no y eso está bien, ya que todos tenemos un tiempo- tener la vida que deseamos. Se cometerán muchos errores porque somos humanos, pero podrás saltarte alguno de ellos, tomar un par de atajos como los consejos acá nombrados. Estas son las cosas que debes de tener en cuenta antes de los 30.

1 Empieza ahora, disfruta después

Si comienzas a formar la vida que deseas, así sea con pequeñas acciones y utilizando los recursos que tienes a mano, lo agradecerás en el futuro. Los jóvenes tienen mucha más energía y ganas de comerse al mundo, además de menos responsabilidades. Toma esto en cuenta ya que, sí, puedes comenzar a cualquier edad, pero hacerlo AHORA te traerá mucha paz y gratificación.

2 Ahorra para tu mejor futuro

Cuando obtenemos nuestro primer –o primeros- empleo lo más común es querer gastar todo el dinero de acuerdo a la cultura del consumismo, los gastos hormiga que nunca notamos y el clásico “porque me lo merezco”, lo cual deja muy de lado el tema de los ahorros. Destina un porcentaje mensual para conseguir libertad económica o un fin más costoso, destina en aquello que te dará algo que deseas en el futuro.

3 No le temas a cambiar de ambiente laboral

Una verdad tan antigua y obvia es el menosprecio y la sobrecarga laboral a la que son sometidos los empleados más jóvenes. Al tener tan poca experiencia en este nuevo mundo, generalmente toleran más de lo que deberían. No tengas miedo de alejarte o dejar ese trabajo tóxico porque eres joven y exitosa, oportunidades laborales no faltarán. Nunca olvides lo que vales personal y profesionalmente.

4 Calidad antes que cantidad

Esto es tan cierto y muchas veces tan olvidado. Si miras hacia atrás por un momento podrás recordar a esas personas que ya no están en tu vida y aportaron nada bueno en ella. Perdiste tu tiempo con alguien que te guiaba a un camino contrario al tuyo y hoy en día ni siquiera está allí. Lo mejor es rodearte de quienes realmente te aprecien y tengan metas en la vida que, pueden o no ser, afines a la tuya. Personas que te ayuden a crecer y no te hundan.