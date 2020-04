Estamos viviendo una situación de salud en la que es importante seguir ciertas medidas de cuidado. La higiene juega un papel fundamental en los aspectos de nuestro día a día: el saludo sin tacto, un lavado constante de manos, el estornudo en el codo, la sana distancia y otros más. El maquillaje para la mayoría de nosotras es parte de la rutina diaria, aprendamos a higienizarlo por el bien propio y común.

BYS Cosmetics, la marca de belleza vegana nos comparte estos tips de higiene para los cosméticos y demás accesorios de belleza, incluyendo pasos para lavar nuestras brochas y esponjas. Nos serán útiles ahora y siempre.

Tips para sanitizar el maquillaje

Aunque se puede salvar de apuro a alguien más, hay que recordar que los cosméticos y accesorios son de uso personal y no debemos prestarlos ni compartirlos.

Es importante lavarnos bien las manos antes y después del maquillaje.

Hay que evitar maquillarnos en el transporte público o en sitios conglomerados.

En la medida de lo posible, evitemos tocar directamente el rostro con manos y dedos. Es mejor apoyarnos con accesorios como brochas, esponjas, aplicadores, sprays, etc.

Se recomienda usar alcohol isopropílico para desinfectar nuestros cosméticos.

. Las brochas y esponjas debemos mantenerlas limpias*. Se recomienda que su limpieza sea de mínimo, una vez por semana.







*Higiene en los aplicadores

Limpiar las brochas y esponjas es muy fácil, solo necesitamos: shampoo para bebé, cepillo o limpiador de silicón y toallas de papel.

Para limpiarlos, se recomiendan los siguientes pasos:

Mojar las brochas y esponjas con agua tibia.

Aplicarles shampoo directamente.

Tallar con las yemas de los dedos (previamente manos lavadas).

Para crear espuma, frotar con el cepillo (las esponjas se tallan solo con las manos).

Enjuagar con agua tibia.

Secar con una toalla de papel o servitoalla desechable.

Colocarles su funda para evitar que pierdan la forma.

Dejar secar totalmente en una superficie plana.

Texto proporcionado por la marca BYS cosmetics

Editado por Tania Lara para kena.com

***Sobre la marca:

BYS (Be Your Self) es la marca de maquillaje de origen australiano que se inspira en las tendencias de moda y belleza femenina para crear productos de calidad y vegan friendly que ayudan a la piel.

Actualmente está certificada por PETA (People for the Ethical treatment on animals) y está totalmente en contra de las pruebas y experimentos con animales, siendo 100% cruelty Free.

Redes sociales: @bys_mex

De venta en: www.byscosmetics.mx