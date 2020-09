Después de leer las noticias sobre los nuevos casos de COVID-19 en su estado, Martha decidió levantarse temprano e ir a uno de los sitios que recomiendan para realizar la prueba de detección.

Con su mascarilla se dirigió hasta el módulo de salud, donde le introdujeron un largo hisopo en sus fosas nasales, para recoger la secreción objeto del estudio. En su espera, Martha pensaba en todo lo que había leído sobre el COVID. ¿Estaría en los zapatos?, ¿se contagiaba a través del ambiente?, ¿el cloro o los desinfectantes en aerosol la mantendrían a salvo? Se acordó de su vecina que aseguraba que por la picadura de un mosquito también podría contaminarse (al estilo del dengue o del ZICA).

El sonido de la voz de la enfermera, la sacó de sus pensamientos. Era su turno. Una vez completado el test, deberá esperar como mínimo 3 días para obtener el resultado. Se acordó que el noticiero había dicho que solo en la Florida, mas de 60 mil personas se habían hecho la prueba en tan solo un día. Unas con razón, después de haber estado expuestas o sufrir los síntomas, y otras que padecían de la epidemia del miedo.

Ante las estadísticas, es normal que crezca la preocupación de la población y las autoridades. En paralelo los mitos e informaciones erróneas también se incrementan. Diferentes organismos, entre ellos la CDC y La Organización Mundial de la Salud, han despejado dudas sobre los rumores, aquí algunos.

“Mitos y Verdades” sobre el COVID-19

1.- ¿Pueden los zapatos propagar el virus de la COVID-19? La probabilidad de que el virus se propague con los zapatos e infecte a personas es muy baja.

2.- ¿El cloro u otros desinfectantes pueden protegerme? Limpiar con desinfectantes es una medida eficiente para matar el virus, que puede vivir sobre una superficie plana hasta por 18 horas, sin embargo: Pulverizar estos productos sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo NO protege la COVID-19 y puede ser peligroso.

3.- ¿Si aguanto la respiración por 10 segundos sin toser, estoy bien? El hecho de contener la respiración durante diez segundos o más sin sentir molestias NO significa que este libre del Coronavirus.

4.- ¿El cubrebocas me protege? Sí. El uso de mascarillas protege a quien la usa y a quienes están a su alrededor. Sin embargo, NO es conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico, porque podría reducir la capacidad de respirar con comodidad. El uso prolongado de las mascarillas, cuando se utilizan correctamente, NO PROVOCA intoxicación por CO 2 ni hipoxia.

5.- ¿Las moscas domésticas o la picadura de mosquitos pueden transmitir el virus? NO. Hasta la fecha no existe ningún dato, que indique que las moscas o los mosquitos puedan transmitir el virus.

6.- ¿Se puede matar el nuevo Coronavirus con un secador de manos?

NO. Los secadores de manos no matan al virus.

7.- ¿El picante previene el COVID-19?. NO. Ningún alimento previene o cura la infección.

8.- ¿Si es invierno o hace mucho calor NO me contagio? NO. Las pruebas científicas, indican que el virus puede transmitirse en CUALQUIER ZONA.

9.- ¿Las lámparas de luz ultravioleta (UV) para desinfectar las manos u otras zonas de la piel matan al virus y evitan la infección? NO necesariamente. La radiación UV puede irritar la piel y dañar los ojos

10.- Las vacunas contra la influenza, ¿protegen contra el nuevo Coronavirus? Las vacunas contra la influenza, NO protegen contra el nuevo Coronavirus.

Estos son solo 10 aclaratorias sobre el tema del contagio del COVID. Más allá de los rumores, estadísticas y el exceso de información, vale recordar que para evitar la infección los expertos solo recomiendan: lavarse las manos con frecuencia; evitar tocarse ojos, nariz o boca con las manos sucias; utilizar mascarilla en sitios públicos; evitar estar en contacto con personas que pudieran haber estado expuestas al virus o que lo padezcan; mantener distancia social de ser necesario.

Entre tanto, paciencia, prudencia y en la medida de lo posible, trata de no ser presa de la epidemia del miedo. Si realmente crees que puedas estar infectado o haber estado expuesto, acude a realizarte la prueba. De lo contrario, deja que los test sean utilizados por aquellos quienes realmente lo necesitan. Aplanar la curva es responsabilidad de todos.

Sigue leyendo: dale un respiro a tu hogar con estas velas DIY.