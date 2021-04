Un delicioso postre que tienes que preparar para tu familia. Será el perfecto dulce final.

6 porciones

Ingredientes:

4 tazas de crema líquida para batir

1 taza de azúcar

3 cucharadas de granos enteros de café

2 cucharadas de café en polvo

2 ramas de canela

6 yemas

1 huevo entero

1 cucharada de vainilla

• azúcar suficiente para cubrir cada porción

• licor de café

Preparación:

1. En una cacerola a fuego medio combina la crema, el azúcar, los granos de café, el café en polvo y las ramas de canela, hasta que suelte el hervor.

2. Pasa por un colador y reserva hasta que la mezcla esté tibia.

3. Con un batidor de globo, bate vigorosamente las yemas con el huevo entero, no utilices batidora eléctrica. Añade la vainilla.

4. Cuando esté lista la primera mezcla, integra ambas y distribúyelas en moldes para soufflé o en flaneras individuales.

5. En un molde refractario prepara un baño María, cubriendo con agua hasta la mitad de los moldes.

6. Hornea a 175º C, hasta que la mezcla se cuaje, aproximadamente una hora.

7. Retira del horno y espolvorea en cada molde una cucharada de azúcar, barniza con licor de café utilizando una brocha y regresa al horno hasta que se dore, no más de siete minutos.

8. Enfría y refrigera hasta la hora de servir.

