El tema de la crianza respetuosa es muy polémico para los padres que aún piensan que, la “crianza tradicional” es lo mejor. La crianza de autoritarismo y hasta de los maltratos tanto físicos y verbales y de escudarse diciendo que así le trataron sus padres y salió perfecta. Veamos un poco de ambas

No te vayas por el mal camino

Enderézate, tienes que ser recatada, necesitas ser muy juiciosa… Tantas cosas con las que muchas de nosotras crecimos y en algunos de los casos, pueden generar sentimientos de odio hacia sus progenitores. También está claro, el haz lo que te digo o ya verás o el te vas a vestir así, se te ve la panza, etc. Comentarios que generan muchas emociones negativas y adversas a lo que quieren comunicar y encima de todo dicen que es “por tu bien” y “debes agradecer todo lo que hago por ti”.

Esto nos lleva al siguiente punto

El esfuerzo mínimo

Hay madres o padres que se viven la vida diciendo “yo te he dado todo”. Ese todo por lo general se enfoca en comida, techo, ropa, medicinas, educación. Lo que no entienden es que esto, es lo mínimo que deben hacer a la hora de tener un hijo. Todo esto no es un privilegio como quieren hacer ver ya que esto viene con la responsabilidad de traer un hijo al mundo. Así que si quieres maternar, tienes que saber y asumir que viene con un paquete enorme.

Crianza respetuosa

Ok, ya sabemos qué es lo que está mal. Lo que mucha gente está haciendo ahora, lógicamente, es todo lo contrario. Y si bien los dos extremos son malos (los padres bombones no ponen límites y se olvidan que ellos son los adultos), hay que tomar como principio respetar a nuestros hijos. Respetar sus espacios, personalidades y momentos, entender que son un ser humano aparte de nosotros y que no necesita estar en deuda constante con sus padres por darles la vida.

Normalicemos el aprender sobre crianza, psicología infantil y a sanar como padres o futuros padres para poder formar seres humanos sanos y sin restricciones.

La crianza respetuosa se basa en educar a través del respeto y no del miedo o de la culpa del deber algo. Tampoco se trata de tener hijos con el fin de convertirlos en las personas que te cuidarán más adelante por el simple hecho de haberlos criado.

¿Qué piensas acerca de este tema?