Siete años después del lanzamiento de su álbum Crybaby, Melanie Martínez aparece con Crybaby deluxe version y esto es lo que debes de saber sobre ella.

¿Qué contiene?

Esta edición es una edición de vinilo pero no se trata de uno sino de dos vinilos. Uno de ellos en azul pastel y el siguiente en azul. Pero esto no es lo único, ya que viene además un libro ilustrado de 20 páginas donde explican toda la historia contada en su primer álbum (además de ilustraciones que no vimos anteriormente).

En el packaging nos encontramos además con una cubierta que simula un estilo afelpado pero es completamente lisa. Aun así es ¡tan Melanie Martinez! Que no podíamos esperar más.

Disco 1: Babyblue

Cara A

Cry Baby

Dollhouse

Sippy Cup

Carousel

Alphabet Boy

Cara B

Soap

Training Wheels

Pity Party

Tag, You’re It

Disco 2: Babypink

Cara A

Milk and Cookies

Pacify Her

Mrs. Potato Head

Mad Hatter

Cara D

Play Date

Teddy Bear

Cake

Puedes adquirir el disco directamente desde la página oficial de Melanie Martinez.

¿Qué piensas acerca del CryBaby deluxe version?