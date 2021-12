Con el mes de diciembre llegan las preocupaciones por los eventos y los obsequios para Navidad. No son pocos los que llegan al final del año con altos niveles de cansancio y estrés que les impiden disfrutar de las celebraciones con sus seres queridos como es debido. Hoy te tenemos muchas opciones que puedes regalar, corre que aún estas a tiempo.

1- Kit «La Hello Honey Box»

Si estás pensando en un regalo más elaborado La Hello Honey Box, esta ¡lista para regalar!, cuenta con 5 productos full size, para consentir tu piel con el poder de la miel. Sin duda, te encantará, ya que contiene una vela aromática que permitirá que diseñes tu propia sesión de relajación en casa.

Fuente: Abeja Reyna

2- Regala bienestar en Navidad

Cada vez más personas están optando por reemplazar los clásicos obsequios —que van desde calcetines hasta relojes, pasando por objetos para el hogar, con experiencias orientadas al bienestar y la belleza.

“Estamos ante un cambio de paradigma a la hora de elegir qué regalar a nuestros familiares y seres queridos, pero también al momento de recibir: en algunos casos, se trata de regalos que no hubiéramos comprado por nosotros mismos, porque la gente suele postergar su bienestar, y que por eso nos sorprenden”, agregó Javier Liberman, CEO de Wizz.

A continuación, 2 ideas de experiencias de bienestar para obsequiar en estas fiestas decembrinas:

Día de Spa: en un entorno cada vez más demandante, restaurar nuestro equilibrio físico, mental y espiritual cada día se parece más a una necesidad que a un lujo. Las opciones de spa muchas veces se presentan como una gran alternativa de un sólo día o para un fin de semana completo, debido a la amplia gama de opciones de terapias, tratamientos y actividades relajantes que ofrecen. En muchos casos, los spas además ofrecen vistas impactantes e instalaciones únicas para una jornada inolvidable.

Fuente: Wizz

3- Colección Bath & Body Works para regalar en Navidad

Suave, cálida, y alegre, así es la nueva y lujosa colección de Bath & Body Works inspirada en la belleza del invierno y elaborada a base de vino rosado congelado, jazmín estrella, ámbar blanco cálido, además de estar infusionada con aceites esenciales de la más alta calidad.

Shower Gel: disfruta de un baño al terminar el día con este delicioso gel de ducha, que además permitirá que su aroma dure muchas horas en tu piel. Este gel espumoso está adicionado con vitamina E para máxima hidratación en la piel, dejándola fresca, limpia e hidratada.

Fuente: Bath & Body Works

4- Estabilizador para creador de contenido

Si tu «bbf» es un creador potente de contendidos y necesita un estabilizador para móvil, pues no lo pienses más y mira este modelo…

Smooth Q3: Este estabilizador compacto plegable de 3 ejes para teléfonos inteligentes, proporciona un movimiento estable, para quienes buscan capturar videos profesionales.

Con su app ZY Cami iOS / Android, los usuarios podrán hacer movimientos súper creativos como seguimiento inteligente avanzado, control de gestos y transmisión en vivo con un solo toque.

Fuente: Aldebarán

5-OrCam MyEye

Sin lugar a duda, el regalo más destacado en esta lista. OrCam MyEye, un dispositivo intuitivo del tamaño de su dedo que puede leer textos, reconocer caras, identificar productos y mucho más. Este regalo abrirá un mundo completamente nuevo para quienes lo empiecen a usar. Con OrCam MyEye no tendrás que esperar a que tu libro preferido se convierta en audible o en braille. OrCam MyEye puede leer cualquier texto impreso o digital.

Fuente: Orcam

6- Regala una Experiencia Gourmet

Acompaña una buena botella, de mezcla o de tequila con un exquisito maridaje con café tostado molido o chocolate en tablilla. La idea es despertar sabores, olores y texturas destilados.

Fuente: Mezcal Las Garrafas

7- A disfrutar la cerveza de barril ¡qué buen regalo!

Para los amantes de la cerveza, podrías optar por regalar dispensadores profesionales: de 2 litros, y 8 litros (depende del modeo) los cuales se destacan por su elegante diseño de fácil y silencioso uso, además de mantener siempre la temperatura ideal de 2°C.

“En BarEnCasa.com se podrán adquirir los dispensadores y una gran variedad de marcas premium importadas; así como vasos de cristal, portavasos, skimmers, etc., además de otros servicios que van desde la renta de dispensadores hasta planes de subscripción flexibles para los consumidores”, informó Fernando Ortiz, director de innovación de HEINEKEN México.

Fuente: Heineken

8- Joyería glam

Si a tu amiga le encanta las joyas, pues esta opción será la más apropiada para darle un detalle muy sofisticado en estas fechas.

Mira estás dos opciones que hay para regalar. Un regalo glam en navidad siempre es opción.

Foto: Made Of TOUS

Foto: Bizzarro

9- Más de bienestar en Navidad

Opción A:

¿Quieres saber sobre una colección de productos para el bienestar personal? con edición limitada e intervenido por la artista Marylou Faure, te tenemos esta alternativa que seguro, será un regalo fabuloso. Mira algunas de las opciones que puedes elegir:

Crème de Corps

Este clásico deja la piel nutrida, flexible y tersa. Solo por tiempo limitado, esta fórmula estará disponible en una botella con diseños navideños hecha de papel certificado FSC.

Super Multi Corrective Cream

Dale de regalo una piel de aspecto más juvenil con el multi-corrective #1 de Kiehl’s, que combate 7 signos visibles de la edad en 1.

Midnight Recovery Concentrate

Nuestro aceite facial de primera calidad ayuda a reponer la piel durante la noche para una apariencia suave e hidratada por la mañana.

Fuente: Kiehl’s

OPCIÓN B:

The Body Shop anunció su campaña navideña en alianza con It Gets Better, la organización sin fines de lucro que ofrece contención psicológica a la comunidad LGBTQ+. La campaña Comparte la Alegría invita a comprar regalos navideños con causa, ya que todas las compras que hagan en The Body Shop durante noviembre y diciembre generarán un donativo a esta organización.

Fuente: The Body Shop

10- Perfume Pink Rush

Para las amantes de bueno olores este perfumen es es el ideal y si es para regalar en Navidad, mejor aún. Te amarán… En honor a su boda con tres fiestas y seis vestidos, Paris Hilton lanzó este acompañamiento aromática para celebrar.