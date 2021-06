¡Ya pasaron 23 años desde que Sex and The city vino a revolucionar la manera en que las series retrataban las relaciones entre amigas y, claro, el placer femenino!

Sexo, relaciones de pareja, amistad, familia, trabajo, moda y la búsqueda de ellas mismas, fueron muchos de los temas que vimos en esta serie.

Gracias a Sex and the City ya no era malo estar en tus treintas y ser soltera.