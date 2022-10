Ya que se avecina la temporada de manualidades donde muchas nos hemos montado en ese competido tren, quisimos entrevistar a una mexicana, hoy empresaria DIY exitosa, que como cualquiera comenzó haciéndolo como hobbie y por amor al arte, con 17 seguidores y pocos pesos de retribución.

Te contamos la historia desde sus inicios y cómo logró dar ese salto cuántico que la llevó a montar una empresa DIY exitosa y hoy te brinda 5 efectivos (o más) consejos para materializar y capitalizar tus creaciones.

Sus inicios

Cuando Fanni Mayo descubrió el mundo del scrapbook no sabía que se trataba del negocio que le cambiaría la vida por completo. Tenía apenas 17 seguidores en Facebook e ‘invadía’ el comedor de la casa de sus padres con material para terminar las creaciones que vendía en la cochera de su casa, a los alumnos de una prepa cerca de su hogar.

Hoy, 10 años después, la joven mexicana tiene un negocio que ha logrado atender hasta 23 pedidos a la semana de productos que van desde papelería creativa hasta tazas, playeras y gorras, entre otros.

Todo lo anterior, no solo es gracias a la eficacia que le ha caracterizado desde su juventud, sino al uso correcto de herramientas de corte y sublimación como las máquinas de Cricut.

“Yo siempre me caractericé por terminar muy rápido mis actividades. Tenía mucho tiempo libre porque si algo me caracterizaba era la eficiencia y la velocidad. Me puse a investigar y encontré el scrapbooking, un mundo que no conocía pero que tenía un potencial importante para emprender” Fanni Mayo

Todos los conocimientos adquiridos en empleos anteriores, los complementó cuando decidió comenzar a crear tarjetas e invitaciones, un producto que le llamaba particularmente la atención. Pero el principal problema que encontró fue que debía cortar a mano todas las tarjetas que creaba.

“Empecé con perforadora y suajes, pero eso me ayudaba con cosas pequeñas como una ‘florecita’ o pequeños detalles del producto, más no en la creación completa. Todo lo demás, lo debía cortar a mano y por más que recibiera ayuda de mi hermana o de algún allegado, no me daba abasto” nos confesó Fanni

El primer brinco

El primer impulso que tuvo su negocio, para evolucionar de un hobbie que le dejaba un pequeño ingreso extra, a una empresa en forma, lo recibió de su padre. Él decidió rentarle una pequeña oficina que tenía en casa, obligándola a pagar sus propios servicios de telefonía, internet, y otros.

Fue así como utilizando plotters de corte pudo incrementar de forma exponencial el número de productos a la semana, sin comprometer la calidad de los mismos y sin quedar mal con ninguno de sus clientes. La emprendedora, explica, que las máquinas de corte de Cricut le permiten realizar cortes múltiples mientras está realizando cualquier otro proceso de la producción, como la creación de diseños en Design Space, o tareas de la propia administración del negocio.

Emplea la tecnología a favor de tu producción

Cortando a mano, lo anterior hubiera sido prácticamente imposible ya que esta actividad implica que la persona encargada prácticamente destine el 100% de su atención a hacerla. Por otra parte, utilizando la tecnología, que además califica como muy intuitiva, puede diseñar y crear tan ágil y eficazmente como su negocio lo demanda.

Aunque la pandemia fue un golpe duro para el negocio, ya que pasó de tener hasta 10 personas operando dentro del local, a ser únicamente cuatro quienes debían producir todos los pedidos en puerta, logró recuperarse y volver a tener el volumen de pedidos previo al 2020.

Hoy en día, Fanni Mayo también utiliza las prensas de calor de Cricut para la realización de playeras, gorras, tazas y otros productos. Sus temporalidades fuertes son San Valentín y Navidad, aunque crea productos para todo tipo de eventos como fiestas de XV Años, entre otras.

“Recuerdo cuando pegué un cartel en la cafetería de la escuela. Me hicieron un pedido de 100 tarjetas escolares y no lo podía creer. Hoy les diría a todas las emprendedoras que de verdad se la crean, que crean en lo que son capaces de hacer y que nadie les diga que no pueden”, concluye.

