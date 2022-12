Emprender es un estilo de vida que requiere esfuerzo, sacrificio y disciplina. A veces nos sentimos tentadas a seguir el camino de los placeres inmediatos. Para reforzar las ganas de luchar por lo que quieres, inspírate con estas frases para mujeres emprendedoras y consigue tus objetivos.

Soy más fuerte y capaz de lo que nunca imaginé

Cuando desees desistir, piensa todo el camino que has recorrido, hasta dónde has llegado y a donde estás ahora. Aunque te quede camino por recorrer, seguro no eres la misma desde que comenzaste este trayecto y esa, es una gran fuente de inspiración para proseguir.

Lista para vivir la mejor etapa de mi vida porque yo puedo, yo quiero y me lo merezco

El trabajo es duro pero llegará un punto en el que verás todos esos resultados y puedas disfrutar de sus beneficios. Puede que trabajes a la par pero al menos tendrás al alcance, esa vida que tanto has deseado. No pienses que no puedes porque es tu momento de brillar.

Lo sueño, lo planeo, trabajo duro y lo consigo

No se vive solo de sueños, necesitas tener un plan de acción con pasos específicos y opciones para los posibles contratiempos. Puede que lo refines para hacerlo realizable, puede que el plan sufra algunos cambios. Lo que importa es conseguir el resultado inicial, trabajar por ello y obtenerlo al fin.

La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando

Una frase de Picasso que resuelve el problema principal de procrastinacion. No debes esperar a que la inspiración llegue a ti, necesitas trabajar aun cuando no tengas ganas.

Nunca soñé con el éxito, trabajé para llegar a él

Puedes tener una idea increíble pero de nada sirve si solo queda en tu cabeza. Genios que no ven la luz del día existen miles y el trabajo duro es lo que los diferencia de los que verdaderamente tienen éxito.

