Cuidar nuestra salud, las dietas y bajar de peso son temas que no dejan de estar presentes en nuestro día a día. Incluso a la hora de comprar, tenemos sellos que nos indican que lo que estamos por consumir no es saludable. Con esta tendencia es normal que cada vez existan más aliados para cuidar nuestra salud y consumir menos calorías, el problema, es que muchos no son del todo naturales… la alulosa sí lo es, te contamos todo.

¿Conoces la Alulosa?… Un tipo de azúcar, ¡Sin calorías!

Hoy vamos a hablar de una nueva aliada, la Alulosa, un tipo de azúcar natural y distinto a la sacarosa, ya que no aporta calorías y no aumenta la glucosa en la sangre.

La alulosa está presente en muy pequeñas cantidades en la naturaleza, puede encontrarse en frutas como higos y pasas. También está presente en una variedad de alimentos dulces como la salsa de caramelo, la miel de maple y el azúcar morena.

Su sabor es muy parecido al del azúcar y no deja esa sensación amarga así que es ideal para endulzar alimentos y bebidas. Se comporta de la misma forma que el azúcar que conocemos frente a las altas temperaturas, por lo que se puede usar para cocinar y hornear y también a temperaturas muy bajas para hacer helados.

Beneficios en la salud

Por otro lado, la Alulosa se absorbe en el intestino delgado, pero no se metaboliza en el organismo por lo que la mayor parte se desecha en la orina.

Está recomendada por la OMS y al ser un ingrediente natural, que no aporta calorías ni afecta los niveles de glucosa, puede ser consumida por niños, embarazadas, mujeres lactando y personas con diabetes. La cantidad máxima recomendada es de 30g al día.

Otro beneficio de la alulosa es que también funciona como un antídoto contra la caries ya que, dado que no se fermenta en la boca, no ocasiona erosión del esmalte ni crea ese caldo de cultivo perfecto en el que proliferan las bacterias orales. Algo que, como todos sabemos, sí sucede con el azúcar.

Así que ya conoces los beneficios de esta nueva aliada, mismo sabor que el azúcar, sin calorías.

