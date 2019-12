Cada fin de año me he propuesto experimentar una clase de deporte extremo o alguna actividad que me dé miedo, esto con el fin de vencerlo. En diciembre de 2018 hice caída libre y fue una experiencia que básicamente definió todas las etapas de mi año, incluido el aterrizaje.

Este 2019 tuve la oportunidad de asistir a la inauguración de XMonkey, el parque de cuerdas de altura más elevado del país, localizado en Acapulco, Guerrero. A tal aventura fui invitada por Palacio Mundo Imperial quienes, además, nos dieron un recibimiento muy cordial y agradable en el hotel. Llegamos pasada la una de la tarde a la cálida ciudad playera, hicimos check in en nuestro alojamiento y media hora después ya íbamos en camino a la Riviera Diamante.

XMonkey y Xtasea (tirolesa más larga del mundo sobre el nivel del mar) están localizados con vista a la Bahía de Puerto Marqués. Con ese escenario nos sentamos a comer, mis colegas de prensa recibieron un desfile degustativo de varios platillos, a mí me ofrecieron mi platillo especial vegano.

Después de comer bajamos a experimentar el parque de cuerdas, firmamos una responsiva y nos pusimos el equipo. Mientras eso sucedía yo sentía una emoción de expectativa e incertidumbre, era la primera vez en una vivencia como esta, así que no tenía bien claro qué iba a pasar, los que sí sabía es que debía seguir las indicaciones de quien lidera el recorrido y confiar en el equipo de seguridad.

Yo realicé parte del recorrido Big Monkey el cual es el nivel diseñado para los adultos, los otros dos son para jóvenes y niños. El primer obstáculo estuvo sencillo así que mi mente se programaba para que los demás tuvieran un grado de dificultad similar, sin embargo me equivoqué, mientras más se avanza más va poniéndose interesante el recorrido.

Poco a poco me di cuenta que cada uno de los juegos de la ruta desafía tu cuerpo de forma distinta y debes recordarte a ti misma confiar en tus habilidades y capacidades físicas, estar presente en lo que realizas, en los movimientos y pasos, respirar para vencer el miedo y disfrutar el recorrido, porque se trata de divertirse y tener la seguridad de que habrás vencido todas las emociones de duda al llegar al otro lado. Hubo un instante en el que me detuve y quise parar, bajarme de las alturas, avancé en el juego y me regresé, el miedo a caerme me hizo vacilar, sin embargo los compañeros que observaban comenzaron a gritar mi nombre y a darme ánimos para terminar el circuito. Con este incentivo superé el obstáculo mental y al mismo tiempo me di cuenta de lo importante que es contar con una motivación al momento de proponerte una meta, cualquiera que esta sea.

XMonkey ciertamente es un parque donde vas a divertirte, es un lugar que puede disfrutarse en familia, pero no sólo es un centro de entretenimiento sino un espacio que reta la propia habilidad y destreza, pone a prueba la perseverancia mientras experimentas un recorrido donde ante todo, se privilegia la seguridad del visitante. En conclusión, es un punto ideal para deshacerte de tus miedos este 2020.

El parque está abierto de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas y puedes reservar tu visita en http://www.xtasea.mx/xmonkey.aspx

Diviértete, rétate y #GoVegan