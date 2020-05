Esta cuarentena da mucho de qué escribir. Aunque no lo haga muy seguido pienso constantemente en esos temas que quiero dedicarle unas lineas.

Hoy es mi día 60 de mi cuarentena oficial, porque el fin de semana anterior a venirme a refugiar al lugar en el que estoy también estuve aquí mismo pero no era cuarentena, era puente y aunque hice lo mismo… estar encerrada, no se sentía como cuarentena.

Pues el día 60 de mi cuarentena cae en 15 de mayo, y es un día que siempre recuerdo con cariño. Mi prima que quiero tanto y que se fue de este plano físico hace 29 años, hoy estaría cumpliendo años. Como es en México el día del maestro pues es un fecha que siempre me ayuda a recordarlo fácilmente.

Hace 29 años pasé uno de los momentos más dolorosos que había vivido en mi corta vida, y el dolor que no podía explicar y no sabía de dónde salía y cómo se vivía con eso, se convirtió en algo llevadero, y aprendí a vivir con él, ya no con el dolor, ese lo atravesé, supongo, lo abracé y empecé a vivir con ella a mi lado, siempre.

Otras personas que he querido mucho han muerto y ninguna ha permanecido tan cerca y presente como mi prima. Siempre que necesitaba apoyo y la llamaba, encontraba un pajarito rojo, y se volvió símbolo de su presencia. Viví los momentos más mágicos y misteriosos con este pajarito rojo, y con ella presente en mi vida de muchas formas: en mis meditaciones, en mis procesos internos, y a pesar de los años sigue presente como el primer día en el que la sentí.

Hoy celebro el que haya vivido, que haya pasado 19 años en este plano, disfrutamos mucho, reímos mucho, también lloramos, y hasta conspiramos, porque sabíamos que la vida no era cosa fácil, pero que era para vivirla. El que siga cerca de mí al paso de tantos años, ha sido un privilegio. Me siento afortunada y acompañada.

Y bueno, esto que me recuerda todo lo que he vivido, los momentos difíciles, el aprender a vivir de formas diferentes con esas personas que son importantes para mí, saber que he atravesado momentos que sentí que moría del dolor, de la tristeza, y que he salido adelante, eso… me ha hecho fuerte, fuerte en mil formas.

Hoy en mi día 60 de cuarentena quiero recordar que esto… también pasará, que saldremos más fuertes del encierro, que encontraremos intención y valor para resolver los momentos difíciles y si nos atrevemos sabremos que la fuerza y la entereza para enfrentar todo lo que pasa y lo que viene saldrá de mí, de mis esencia de mi alma, así que, fortaleceré mi ser, mi confianza y mi amor para saber cómo salir el día que esto termine.

Por ti hermosa mujer compañera de vida, porque me enseñas como siempre y me acompañas todo el tiempo, ¡Feliz cumpleaños! Y gracias por tu existencia y tu luz que me sigue iluminando.

Serie despertar y permanecer despierta