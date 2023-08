Es una receta extremadamente fácil de preparar. No necesitas un horno, es naturalmente libre de gluten, y no tienen ni siquiera que remover mucho. De hecho, no vayan a remover nada. Mientras menos la remuevas, mejor.

Dulce de leche cortada: ¡el secreto!

Ese es el «secreto» más importante de esta receta: no remuevas. Aunque te sientas tentado, aunque creas que lo necesita. Simplemente déjalo.

Ingredientes

2 l de leche (puede ser leche completa o desnatada, light)

Zumo/jugo de 2 limones medianos

2 ramitas de canela

10 g (2 cucharaditas) de vainilla

200 g (1 taza) de azúcar

Modo de preparación:

Verter la leche en una olla o cacerola mediana (preferiblemente que sea de fondo grueso). Llevar al fuego de la cocina a intensidad media hasta que rompa el hervor. Cuando comience a hervir, agregar el zumo de limón, las ramas de canela y la vainilla. Remover solo un poco para que se distribuyan el jugo y la vainilla, y dejar que se siga cocinando hasta que la leche empiece a verse cortada. Cuando aparezcan grumos en la leche, agregar el azúcar. Remover muy suave y despacio para que no se deshagan los grumos y sólo para distribuir el azúcar. A partir de este momento, no remover más para no romper los grumos. Poco a poco la mezcla se reducirá, y se volverá de un color caramelo. Esto puede tardar entre 45 minutos y 1 hora y 20 minutos. No te recomiendo que subas mucho el fuego porque, a pesar que se reducirá más rápido, puede quemarse el fondo. Dependiendo de qué tan espeso quieres que te quede, retíralo del fuego en ese punto. Recuerda que después de retirarlo del fuego se oscurecerá más y absorberá un poco del líquido. Después de retirarlo del fuego, deja que se enfríe y luego guárdalo en un envase de vidrio en la nevera hasta por 1 mes.

A pesar de que esta receta lleva su tiempo, es una de las mejores para consumir en casa y compartir con nuestros hijos. ¡Hazla y coméntanos qué te pareció!