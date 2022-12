La cantante y ex RBD Dulce María, luce con orgullo su look soñador con faldas tutú. En su cuenta de Instagram postea dos looks con esta prenda. ¿Será tendencia para el año que entra? Miremos su outfit.

El tutú de Dulce María, ¿cómo usar uno?

Tal como leemos en la publicación, ella agradece al público de Monterrey por la energía entregada en el día de la presentación. Pero más allá del indudable talento de nuestra Dulce, es inevitable no hacer un alto en este outfit que promete.

Analicemos su look…

1- Lució dos looks similares, en negro y blanco y como ves, la combinación fue exclusiva para cada uno de ellos. En el de blanco, sorprendió a todos con dos versiones, chamarra de cuerpo roja y unos botines con pompones blancos, que hacen el equilibrio total en su outfit. Pero si notas la foto dos, Dulce optó por unos botines completos y un corsé manga larga, con hombreras bombachas, justo lo que está en tendencia.

2- En el outfit negro notamos que prefirió un corsé negro con toques dorados y unos botines altos negros, con destellos en brillantes. Lo que arma un look estupendo, fresco pero súper atractivo y diferente a lo cotidiano.

Luce como Dulce

Si quieres lucir un look similar para un evento determinado, analiza bien los colores que quieres usar y empieza desde ya con la búsqueda de cada pieza para armar el outfit perfecto, al estilo Dulce María. Mira estas opciones:

Chamarra de cuero rojo, de cuello con solapa cremallera por $1,096.00 MX.

Botines a tobillo con forro cálido con un costo de $729.00 MX.

Falda tutú para ti, en negro. Lo puedes conseguir en $ 657 MX.

Foto principal: Anahí en Pinterest