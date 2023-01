Dulce María causa sensación tras publicar unas fotos con un look bastante diferente en su Instagram. Nos hace trasladarnos a las series de Netflix donde los vestidos largos, manga larga, con corsé y guantes, triunfan en la moda de la época antaña.

Pero en la vida real este look no es tan recreado, sin embargo ella lo luce tan perfecto que se nos antoja lucir uno parecido así sea para una sesión de fotos. De hecho, para las modelos o chicas amantes de las selfies, esta opción esta perfecta para captar unas cuantas imágenes con un look totalmente y antaño y controversial.

Dulce María a lo antaño

Foto capture de su cuenta de Instagram.

¿Dulce María te antojó? Mira lo que conseguimos en las tiendas

Intentemos recrear este look y aunque parezca un poco complicado buscar un vestido, corsé o guantes exactamente igual a las fotos inspiradoras, te dejo esta opción un poco más fresca y actual para esta temporada.

Vestido Punto Fit And Flare Rayas en $1,199.40 pesos.

Top corsé efecto piel cremallera en $239 pesos

Guantes De Protección Solar De Malla en $ 109 pesos