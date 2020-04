Los exfoliantes son unos de los «básicos» en la rutina del cuidado de la piel pero también hay mucha confusión sobre su uso.

¿Qué son?

Son productos que, básicamente, nos ayudan a renovar la piel. Sus funciones y composiciones varían de marca o receta en receta, pero la principal tarea es renovar por medio de una limpieza profunda. Otros de sus beneficios son:

eliminar células muertas

activar la microcirculación

suavizar la piel

controlar la grasa facial

con poros limpios, aprovechar más los beneficios de tus productos de cuidado de la piel

Hay gente que lo recomienda dos veces a la semana, pero la mayoría de los expertos en piel dicen que con uno es más que suficiente. Yo prefiero esta última versión, o incluso, una más profunda al mes.

Por un lado, es cierto: necesitamos quitar toda esa contaminación, células muertas, residuos de maquillaje y hasta de cremas y filtros solares. Pero, también la piel produce sus propios aceites que tienen una razón de ser. Tú irás notando si una vez a la semana es suficiente o quizá cada 15 días, depende del estado de tu piel además del tipo. ¡Ojo!, que aunque la tengas grasa no todo el año se comporta igual. Influye la hidratación (beber agua), el clima, los productos de humectación que estés utilizando, si fumas, si estás durmiendo bien, etc., etc.

3 exfoliantes con ingredientes naturales

Sin duda, una de mis recetas consentidas es la de miel con azúcar mascabado. Solo recuerda tallar con suavidad ya que el azúcar podría rasparte. Otro que no es tan famoso es hacerlo con alfalfa. Mezclas una cucharada de alfalfa bien picadita y harina de arroz o de avena. Te lavas la cara con esta mezcla y ¡listo! El tercero que recomiendo es una mezcla de plátano maduro machacado con azúcar moreno. ¡Se siente delicioso!

Exfoliantes comerciales

MartiDerm

Es muy suave y deja mi piel suavecita. Sin duda, lo volvería a comprar. Lo encuentras en Biutti.

Lush

Hace muuucho tiempo que no voy de compritas a esta tienda pero casi todo lo que he probado me en-can-ta. Este limpiador exfoliante es suave, huele delicioso y sí, es natural.

Lo encuentras en sus tiendas físicas pero también online.

Bioré

No es un exfoliante como tal pero es básico para quitar los puntos negros de la nariz. Pocos productos tan efectivos, la verdad.

Las encuentras en cualquier supermercado, pero descubrí que en Walmart tienen promoción al comprar dos.

Clean and clear

Esta marca no es tan sencilla de conseguir, tristemente. De hecho, mi primera espuma limpiadora facial fue de ellos y me dio mucha pena cuando la sacaron del mercado. Afortunadamente, hay espacios en internet que los ofrecen, como este.

Este producto es muy suave y dice que es de uso diario, pero yo no lo utilizaría así.

Como verás, opciones hay varias, ¿tú a cuál le apostarías?

