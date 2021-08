Alexander Ludwig: es un luchador profesional en “Heels” y nos lo cuenta TODO

Lo vimos como Cato Hadley en Los Juegos del Hambre, luego como Bjorn en Vikingos y ahora le dará vida a Ace Space, un luchador profesional en Heels, la nueva serie de Starz Play, él es ¡Alexander Ludwig!

Alexander Ludwig junto a Stephen Amell, quien interpreta a Jack, protagonizan esta serie sobre la lucha libre y los dramas familiares, pero además veremos -y quizás nos identifiquemos- a un personaje que solo busca su lugar en el mundo luego de pasar por la irreparable pérdida de un familiar.

¿De qué va Heels?

Es una serie con personajes reales luchando con problemas reales y emociones de la vida diaria. La historia empieza cuando dos hermanos pierden a su padre y deben tomar las riendas del negocio familiar, la lucha libre, pero las diferencias saldrán a relucir. ¿Quién será el bueno y cuál será el malo?

Los actores tuvieron entrenamiento especial con luchadores profesionales y aficionados, aprendieron acrobacias y movimientos para estar preparados al iniciar las grabaciones.” No había descansos, hacía ejercicio todos los días y cuando no hacíamos ejercicio estábamos entrenando lucha”, comentó Alexander en la entrevista realizado por Starz Play y traído a ti por nosotras, ¡qué emoción!

¿Qué piensa Alexander Ludwig sobre el personaje?

“Honestamente he querido interpretarlo toda mi vida. Él es una de esos personajes que no podía dejar pasar”, mencionó el guapísimo actor canadiense sobre Ace Space, el personaje complicado y explosivo que interpretará en la serie Heels.

Para las personas que no han escuchado acerca de Heels, ¿A quién interpretas? y ¿Cómo lo describirías?

Yo interpreto a Ace Spade la “estrella de rock” de la familia y el hermano del personaje interpretado por Stephen Amell, Jack Spade. Él es “la gallina de los huevos de oro” que logrará salir del pueblo en el que vive y es un luchador impresionante, pero muy dentro de sí es un desastre de grandes proporciones y un niño que todavía está intentando salir de la gran sombra oscura de su fallecido padre. Es un personaje muy complicado y explosivo. Honestamente he querido interpretarlo toda mi vida. Él es uno de esos personajes que no podía dejar pasar.

¿Tienes algo en común con él?

También fui un desastre total en un punto de mi vida. Ciertamente, extraje mis experiencias con el abuso de sustancias y el alcoholismo en el pasado. Traigo esto a este personaje con bastante frecuencia. Es este sentimiento de no ser digno y tratar de estar a la altura de las expectativas de los demás. Creo que todavía está tratando de encontrarse a sí mismo y ver qué tipo de hombre quiere ser.

¿Qué crees que hace a este programa único?

No hay nada como esto en televisión. Cuando leí el guion dije si las personas se conectan con la familia… porque principalmente es un drama familiar. Es acerca de estos increíbles personajes lidiando con emociones de la vida diaria. Es de personas que quieren más y se les arroja a este mundo fenomenal. Al final del día siempre digo: “Solo puedo hacer lo que amo, lo que vería si fuera parte de la audiencia y con lo que me conecto como actor, y espero que los demás sientan lo mismo.” Lo único que interesaba era: “¿Me pregunto si la gente se sentirá tan fascinada por este mundo como yo?” Sin duda, se conectarán con los personajes porque creo que están muy bien escritos. Nuestros escritores son fenomenales; Mike O’Malley y Michael Waldron son escritores espectaculares, así que sé que se conectarán con eso, pero ¿Cuánto les intrigará este mundo? En mi experiencia, las personas que no saben nada sobre la lucha libre, han quedado impresionadas con el programa, hasta ahora, y quieren ver más. No se puede pedir una mejor respuesta.

¿Cómo fue tu preparación física para interpretar a un luchador?

Fue duro. Stephen y yo somos fanáticos de la lucha libre, especialmente Stephen que es un gran fanático pues practica lucha libre desde muy joven y todavía lo hace. Por mi parte, ya he trabajado con luchadores profesionales como Dwayne Jonhson y Edge Copeland, quien estuvo en Vikings conmigo. Estos hombres reciben una gran cantidad de abuso en sus cuerpos, día tras días. Tengo un increíble respeto por lo que hacen y es el único deporte dónde no tiene ayuda médica. Todo corre por su cuenta si se lesionan, no hay una compañía que vaya a salvarlos porque son contratistas independientes. Cuando firmé, sabía que Stephen y yo teníamos que revindicar esta comunidad y entender que lo único falso es el resultado, e incluso eso puede cambiar, como se ve en el programa. Eso es algo real. A eso lo llaman “disparar”. Si estás “disparando”, estás peleando en el ring y el resultado cambia en un abrir y cerrar de ojos. De repente, hay un nuevo resultado y no puedes hacer nada al respecto porque es en vivo. Retomando tu pregunta original: ¿Qué hicimos para prepararnos? Ace tenía que ser una estrella de rock en el ring, así que estaba entrenando con un tipo llamado Chavo Guerrero, que proviene de una familia de luchadores muy famosa, reconocida en Los Ángeles.

¿Qué implicó este entrenamiento?

Entrenamos por meses antes de que llegara el COVID, nos tomamos un descanso porque no sabíamos que iba a pasar con el programa, luego nos dieron luz verde, vinimos a Atlanta, construimos un gimnasio gigante y entrenamos con un grupo de luchadores tanto profesionales como aficionados. Estaba aprendiendo de todo, desde realizar diferentes acrobacias y movimientos hasta dar la vuelta al tensor superior. Todas estas cosas, tenía que ponerlas en práctica como actor. Por supuesto, los directores y todos estaban realmente preocupados por eso, pero yo dije: “Chicos, no se puede poner precio al hecho de que si un luchador ve esto y ve que el actor hizo estas cosas, pensará ‘Vaya, los respeto, realmente se esforzaron”. Eso es lo que quería. Obviamente hay cosas que no nos permitían hacer, pero entrenamos nuestros cuerpos y aprendimos las habilidades tanto como pudimos para que cuando nos llamaran pudiéramos actuar y cumplir. Mucho de esto se dio como resultado de un régimen de ejercicios insoportable que era literalmente todos los días. No había descansos, hacía ejercicio todos los días y cuando no hacíamos ejercicio estábamos entrenando lucha. Y déjame decirte que cuando caes en la alfombra, que realmente no puede llamarse alfombra porque en realidad es solo tablas y se doblan, el medio es el lugar más seguro para aterrizar, pero realmente lo sientes cuando caes. No es un chiste. De hecho, me sorprendió lo mucho que sientes estos golpes. Cuando te das contra las cuerdas a toda velocidad, es doloroso. Tu cuerpo se acostumbra a eso con el tiempo y, por supuesto, se siente impulsado por este conocimiento de que estas vindicando a esta comunidad y también de que estamos todos juntos en esto.

¿Qué otros desafíos trajo este papel, más allá del aspecto físico?

Lo más emocionante para mí de este proyecto fue que es un gran drama, y Ace es uno de los personajes más complejos, sino es el más complejo. Te encanta amarlo y te encanta odiarlo. Es uno de esos tipos con los que nunca se sabe qué lado de él vas a ver porque es muy explosivo. Para ser fiel a esa actuación, tuve que sumergirme muy profundo y asegurarme de hacer mi trabajo. Aborde todo de la misma manera. La preparación es lo más importante: presentarse habiendo desglosado el guion, los personajes y las escenas, y usar cosas de mi vida con las que puedo relacionarme y aplicar a Ace. Pero fue necesario un gran examen de conciencia, sin duda, y en ocasiones volver a ponerme en algunos lugares bastante oscuros.

¿Por qué crees que la lucha libre como deporte tiene tantos seguidores alrededor del mundo?

Es salvaje. Es enorme en, digamos, Japón y es básicamente enorme en todo el mundo. Yo se lo atribuyo al hecho de que es una historia. Todo el mundo quiere creer que las personas pueden ser mejores, porque pueden serlo. Es una interpretación de la vida frente a ti. Estás viendo a estos personajes que idolatras y contra todo pronóstico triunfan, luego en el último minuto se dan vuelta. Es esta historia constante y es la misma experiencia que tendrías si fueras a un maravilloso concierto o a cine. Es la idea de compartir una experiencia colectiva de narración e inspiración. Al final del día, lo fundamental es que la gente va a motivarse y es realmente inspirador ver lo que estos chicos pueden hacer, especialmente siendo tan grandes. No entiendo cómo estos tipos pueden hacer las cosas que hacen con sus cuerpos. Hice lo mejor que pude para acercarme a ese nivel lo más que pude, pero es realmente asombroso.

Más allá del elemento deportivo, ¿qué crees que hace al programa atractivo a nivel internacional?

Realmente siento que todas las preguntas que la audiencia tenga sobre este mundo y estos personajes son resueltas. Si no se resuelve en el momento se resolverán eventualmente, eso es lo que es emocionante para mí. Nosotros incluimos cada tema de actualidad y cada controversia. No es solo acerca de tipos y lucha libre, es acerca de la raza, de género, de la familia, de abuso de sustancias, de narración… realmente tiene algo para todo y espero que sea recibido de esa manera.

¿Tienes raíces internacionales?

Creo que mi abuelo era originario de Free City en Dazing, la cual tenía una gran población alemán. En resumen, soy alemán, canadiense, australiano, pero más que todo alemán y canadiense con un toque muy pequeño de australiano por parte de mamá. Y tiene que haber escandinavos en alguna parte, pero no sé dónde. [Risas] Todo el mundo dice “¡Tienes que ser escandinavo!” Y yo digo “¡Probablemente tengas razón, pero no sé de dónde viene!”

¿Cuál es el lugar más inesperado en el que te han reconocido al viajar?

Uruguay. Estuve en Kuwait y es una locura como ¿Qué? ¿Me conocen en el medio oriente? Pero Uruguay fue una locura por lo intenso que fue. Me siguieron ocho carros de paparazzis saliendo del aeropuerto. Fue una locura. Fue como ¿Qué está pasando? Supongo que Vikings era muy conocido allá y gran fenómeno. Yo estaba con mi familia en ese momento y pensábamos ¿Qué está pasando? Si caminas por la calle sabes que te reconocerán, y el 99% del tiempo la gente es respetuosa así que es una experiencia positiva para mí porque personalmente lo amo. Es tan agradable cuando la gente aprecia tu trabajo y todo lo que tienes que hacer es sonreír para hacerle el día alguien. Es increíble tener este tipo de seguidores, especialmente porque no me lo esperaba, fue increíble. Quiero decir, literalmente ser perseguido por una carretera, luego, dondequiera que fueras, fue increíble. Es muy bueno saber que un programa como ese fue capaz de trascender fronteras y espero que Heels tenga el mismo tipo de efecto.

¿Cómo fue crecer con Stephen como tu hermano en la pantalla?

Él es increíble, Es un profesional consumado y realmente está interesado en su programa. No sabía que esperar cuando empezamos, luego me entere que lo habían elegido para interpretar a Jack. Nunca sabes lo que te tocará y me tocó lo mejor. Stephen realmente se preocupa por este mundo, es un hombre maravilloso y ahora es un hermano para mí. Amo al chico y queremos hacer esto el mayor tiempo posible juntos porque ha sido una maravilla. Él también es tan bueno en este programa. Superó todas mis expectativas

¿El lazo de hermandad se dio de manera natural o tuvieron que trabajar en eso?

Eso realmente se dio de manera natural. No tuvimos que forzar nada porque conectamos inmediatamente y ambos vimos el potencial de este programa, como podría ser para nosotros y para los televidentes si la gente lo disfrutara. Realmente nos conectamos y creamos vínculos a partir de eso originalmente, luego con el pasar del tiempo nos hicimos más cercanos. (Risas) Realmente es una historia de amor moderna.

Debe haber sido divertido hacer tanto el combate verbal como la pelea…

Claro que sí, es muy divertido y lo haces detrás de cámara también. Pero te diré esto: Tuvimos una escena al final de la temporada en la que, sin contarte mucho, fue la secuencia más salvaje que he grabado. Recuerdo que me volví a él y dije: “Hombre esto realmente va a doler, pero tenemos que hacerlo” y el fue como “Vamos, hagámoslo”. Especialmente en el ring, puedes saber si realmente no lo estás haciendo. Tener ese tipo de confianza en otra persona requiere un vínculo real. Y eso es algo de la lucha libre que es muy interesante; se trata de confianza. Debes confiar en este otro tipo en el ring porque si se equivoca y se espera que caigas sobre él o en él, vienes de cierta altura o están haciendo suplex juntos, pueden morir. Se romperán el cuello, así que en determinado momento simplemente tienes que confiar en tu pareja. Eso para mí también fue lo fascinante de la lucha libre en general, es la cantidad de confianza que necesitas tener a menudo con un completo extraño.

De la investigación que hiciste para el programa ¿qué más te interesó aprender o te intrigo del mundo de la lucha libre?

Para mí, lo intrigante de la lucha libre surgió al escuchar a los otros luchadores profesionales que nos rodeaban hablar sobre su experiencia en la industria y el tipo de rutina a la que se tienen que someter a diario. También los movimientos, ya sabes, diferentes movimientos como uno que aprendí llamado “El alemán” que ves en el episodio uno donde Stephen me levanta y me tira de espaldas. Había toda una terminología y diferentes palabras que no conocía antes del programa. Eso es lo emocionante de nuestro trabajo. Tienes la oportunidad de aprender todo sobre estos nuevos mundos. Esa fue probablemente la parte más emocionante.

¿Piensas que podrías ser un luchador profesional?

Absolutamente no. Esos tipos son otra cosa. ¿Si me lo pidieran lo haría? Si, cien por ciento, porque no dejaría pasar esa oportunidad. Creo que sería una experiencia muy divertida, pero para hacerlo de por vida tienes que ser cierto tipo de persona y suena como un trabajo muy doloroso.

Para tranquilidad del público, el actor comentó que no tuvo lesiones graves durante la grabación de la serie, solo golpes de “primeras veces”, pero su compañero Stephen sí tuvo algunas.

No te pierdas Heels que se estrenó el 15 de agosto en la plataforma StarzPlay disponible en toda América Latina y España.

Fuente: Starz Play

Crédito de fotos Quantrel Colbert