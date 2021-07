A pesar de que en la mayoría de los trabajos no hay un uniforme obligatorio, no está de más saber cuál es ese kit necesario para armar el conjunto perfecto para ir a trabajar. Checa tu clóset y ordena las prendas elementales para los días de oficinas.

El kit ejecutivo: conjuntos para ir a trabajar

Sin embargo, vamos hacerlo sencillo y empecemos a desglosar el kit para armar el conjunto para ir a trabajar.

Blazer

Por ejemplo, es importante tener blazers o sacos combinables; ellas se acoplan perfecto a la versatilidad de los outfit para un día de oficina. Además, hay chaquetas con cierres o sin, cualquiera de las dos opciones forman parte de este kit sagrado de oficina.

Blusa de botones

Estas piezas son elegantes y súper versátiles. También, se pueden usar remangadas, con jeans, pantalones de vestir y hasta leggins de cuero. Además, estas blusas están perfectas para un look serio y soñador, a la vez.

Ojo: estas blusas pueden ser con el estampado que prefieras, pero un básico siempre es la blanca, lisa. Por tanto, no estará nunca de más.

Faldas… ¿largas o cortas?

Están muy de moda las faldas largas, holgadas y ligeras, y esta es la opción perfecta para ir a trabajar. Además, es una de las piezas que en tu armario no puede faltar. Puede combinarse con una ligera blusa cuello alto sin mangas y si prefieres, complementa tu outfit con una chaqueta que combine con este look. También las unicolores son necesarias, recuerda que en la variedad está el gusto y la moda. Pero siempre las de lápiz serán una gran opción para un look oficinista.

Ahora bien, ¿notas el detalle del calzado? También puedes jugar con muchísimos modelos, según tus gustos y necesidades. Con todos los zapatos estas faldas se adaptan.

Esta es otra opción aceptable para ir a la oficina: Moda shacket: para el fin de verano

Pantalones: jeans y de vestir

Son de las dos piezas que ¡por que sí! debes tener. Sin embargo, son dos estilos muy apartes que, con una buena combinación, regalan ese outfit perfecto para ir a la oficina.

¿Cuál es la diferencia entre un jean y uno de vestir?

Un día cualquiera de oficina puedes combinar un jean con un blazer y hacer esa combinación explosiva de elegancia y comodidad. Pero para una reunión formal, visitas de personajes icónicos, etc., hay que cambiar el estilo y estar a la altura de dicho evento y el pantalón de vestir. Sin embargo, es el estilo que encaja perfecto.

