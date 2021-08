Hay quienes les gusta y hay a quienes no tanto, pero lo cierto es que caminar por al menos, 30 minutos al día trae beneficios maravillosos a nuestro cuerpo y mente.

Tomarlo como rutina de cardio podría ser el inicio de la solución a muchos de tus problemas, bien sean físicos o psicológicos. Por ejemplo, si tienes unos kilos de más o sufres de la circulación, esta caminata te ayudará a trabajar esos problemitas de salud.

Pero si por el contrario, sufres de ansiedad, depresión o tienes mucha carga de estrés encima, caminar 30 minutos diarios será uno de los mejores tratamientos psicológicos para empezar a drenar y sentirte mejor a nivel emocional y espiritual.

MIRA ESTE POST: CHICAS: ¡A CAMINAR!

3 tips para una caminata power

Te dejo unos trucos para hacer de esta actividad diaria, algo divertido y diferente.

Sin perder el aliento para ganar motivación

El hacer una caminata no requiere tanto esfuerzo como correr por minutos. Cuando caminamos a un ritmo moderado hacemos sentir cómodo a nuestro cuerpo, empezamos a sudar y simultáneamente trabajamos todos los músculos del cuerpo sintiendo que el corazón empieza a bombear más rápido, pero que no está punto de estallar. Esto genera una motivación, con ganas de hacerlo de nuevo al día siguiente.

“Al caminar de forma rápida se activa tanto la circulación como el metabolismo. Se quema más grasa, se trabajan los músculos de los muslos, caderas y glúteos, y las articulaciones sufren menos”, asegura Margit Rüdiget escritora del libro “En forma” (Ed. Everest).

Outfit 100% deportivo

Cuando hablo de equipo deportivo completo, me refiero al outfit deportivo ideal para esta jornada. No intentes caminar con los botines del trabajo o con las chanclas de andar, generarás lesiones y el resultado que esperas no será el esperado.

⇒ Zapatos: deportivos cómodos (con calcetines).

⇒ Conjunto de licra o cómodo para hacer deporte: donde puedas moverte con libertad, sin limitaciones.

⇒ Bra o sujetador especial para hacer deporte.

⇒ Si tienes un reloj inteligente o contador de pasos, adelante, empieza a registrar el tiempo y cuántas calorías vas quemando.

⇒ No olvides tu botella de agua.

Música motivadora

Además de quemar calorías, recordemos que este tipo de actividad funciona excelente para despejar la mente y soltar emociones. Pon la mente en blanco, sal con la mejor actitud y selecciona un playlist que te motive.

Ojo, si quieres escuchar algún audiolibro mientras caminas o en su defecto, algún podcast que te ayude con el proceso psicológico o emocional que estás pasando, también es válido. Lo importante es que mientras caminas te sientas motivada y te olvides por 30 minutos de los problemas del día.