La vida de las celebridades es bastante caótica. Son personas que tienden a ser presionados para agradar o cumplir con un estereotipo que les haga vender. Tal es el caso del autor de As It Was y sus problemas por pertenecer a One Direction. El tiempo en terapia de Harry Styles es algo que merece ser escuchado para reflexionar y para que todas nos demos cuenta que somos personas con emociones, ¡incluyéndolo a él!

La soledad de estar en la cima

One Direction fue de las boybands más importantes en su época pero ¿a qué costo? Harry Styles, un adolescente que solo deseaba cantar, fue obligado a llevar una personalidad positiva en todo momento para encajar. El cantante sufrió el peso de la soledad porque ya no sabía en quién confiar por temor. Su mayor temor era que su vida privada, esa pequeña parte que pudo separar de su vida como artista, se hiciera pública y entre ella su vida sexual.

«Durante mucho tiempo, sentí que lo único que era mío era mi vida sexual… Me sentí tan avergonzado por eso, avergonzado por la idea de que la gente supiera que estaba teniendo sexo, y mucho menos con quién».

El camino de la recuperación

Por primera vez Harry toca el tema y lo hace en la revista Better Homes & Gardens. Comenzó su terapia de recuperación hace 5 años y ha tenido grandes progresos al respecto. Se ve mucho más confiado y eso lo demuestra en su género musical y en sus fabulosos looks. Se aceptó a sí mismo y sus fans hicieron lo mismo, hoy en día su carrera como solista es mucho más exitosa que cuando estuvo en One Direction.

Lo que podemos sacar de toda su confesión es que, probablemente mucho de su trauma siga ahí, pero él no se rinde. Hoy en día, su música es un reflejo de su alma y no lo que una discográfica quiere que sea.